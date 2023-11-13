Сенатор США Тим Скотт приостановил участие в предвыборной гонке

Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил участие в предвыборной гонке в США. Об этом он заявил 12 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Скотт.

Сенатор вышел из гонки за пост президента США, в которую вступил в мае этого года. Он также отметил, что у него нет планов по поддержке другого кандидата на номинацию от Республиканской партии.

Ранее, 7 ноября, другой претендент от Республиканской партии на пост президента США, Рамасвами, сообщил, что проведет в Майами митинг против третьей мировой войны.

До этого, 6 ноября, сообщалось, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей действующего лидера Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом 5 ноября стало известно из опроса среди 3662 избирателей в период с 22 октября по 3 ноября, который провело издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College).

Эти штаты сыграют ключевую роль в исходе президентских выборов в США в следующем году, поскольку там традиционно сконцентрировано большое количество сомневающихся в кандидатах избирателей, поэтому в этих шести регионах всегда проблематично спрогнозировать, какая партия окажется лидирующей.