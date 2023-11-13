Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ
Мир
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали укрывавшуюся в окопах и блиндажах пехоту ВСУ
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Армия
Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке
Мир
База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Армия
Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО
Происшествия
Жителя Дивногорска задержали по подозрению в госизмене

Сенатор США Тим Скотт приостановил участие в предвыборной гонке

0
Фото: REUTERS/Octavio Jones/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Тим Скотт приостановил участие в предвыборной гонке в США. Об этом он заявил 12 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Скотт.

Сенатор вышел из гонки за пост президента США, в которую вступил в мае этого года. Он также отметил, что у него нет планов по поддержке другого кандидата на номинацию от Республиканской партии.

Выбирай — не хочу: в США предлагают реформировать выборы
Аналитики фиксируют рекордно низкий уровень доверия к избирательной системе

Ранее, 7 ноября, другой претендент от Республиканской партии на пост президента США, Рамасвами, сообщил, что проведет в Майами митинг против третьей мировой войны.

До этого, 6 ноября, сообщалось, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опережает по уровню поддержки избирателей действующего лидера Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатов. Об этом 5 ноября стало известно из опроса среди 3662 избирателей в период с 22 октября по 3 ноября, который провело издание The New York Times в сотрудничестве с Сиенским колледжем (Siena College).

Эти штаты сыграют ключевую роль в исходе президентских выборов в США в следующем году, поскольку там традиционно сконцентрировано большое количество сомневающихся в кандидатах избирателей, поэтому в этих шести регионах всегда проблематично спрогнозировать, какая партия окажется лидирующей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023