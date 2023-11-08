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Рамасвами проведет митинг против третьей мировой войны

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey/CNP
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Претендент от Республиканской партии на пост президента США Вивек Рамасвами проведет в Майами митинг против третьей мировой войны. Об этом 7 ноября он написал на своей странице в социальной сети.

«Если вы хотите еще 20 лет бесконечных войн, которые не служат американским интересам, то я не ваш кандидат. Сегодня вечером я провожу в Майами митинг «Остановите третью мировую войну», — написал Рамасвами.

Политик сообщил, что украинские власти хотят эскалации конфликта, что может привести к мировой войне. Рамасвами выразил мнение, что Вашингтону нужно стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, что предусматривает переход русскоговорящих регионов в состав России и отказ от вступления Киева в НАТО. Политик отметил, что США уже передали Киеву огромное количество артиллерийских боеприпасов и буквально «погрязли в конфликте на Украине».

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Ранее, 2 ноября, баллотирующийся на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если одержит победу на президентских выборах 2024 года.

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