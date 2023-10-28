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Майк Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке
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Фото: Global Look Press/Robert Hanashiro
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Бывший американский вице-президент Майк Пенс 28 октября решил приостановить участие в предвыборной президентской гонке в США.

Как отметил Пенс, после поездок по США в последние шесть месяцев ему стало ясно, что сейчас «не его время».

«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента», — сказал он во время выступления в Лас-Вегасе.

По словам Пенса, несмотря на решение, он не перестанет бороться за консервативные ценности.

Сильно независимый: что даст Кеннеди-младшему выдвижение от третьей партии
Политик может объявить об уходе от демократов 9 октября

Накануне член палаты представителей США от Демократической партии Дин Филлипс объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Он является представителем от штата Миннесота с 2019 года. Филлипс владеет алкогольным бизнесом, его состояние оценивается примерно в $70 млн, что дает ему возможность вести самостоятельную кампанию по выдвижению в президенты.

9 октября племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший заявил, что отказывается от своего вызова действующему президенту на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

Журнал The Spectator 27 сентября написал, что демократы обеспокоены физическим состоянием американского президента Джо Байдена, которое может ухудшится к выборам в 2024 году.

4 сентября опрос показал, что большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

14 августа политолог-американист Малек Дудаков отметил, что у экс-президента Дональда Трампа есть шансы на победу на выборах главы Белого дома в 2024 году, однако они далеки от 100%. Но у самого Трампа тоже немало проблем, в первую очередь судебных, подчеркнул Дудаков.

7 июня Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа. В своем видеоролике Пенс утверждает, что «разные времена требуют разного лидерства».

В этот день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

Очередные, 60-е, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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