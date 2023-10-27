Конгрессмен-демократ Филлипс заявил об участии в выборах президента США

Член палаты представителей США от Демократической партии Дин Филлипс объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Об этом 27 октября сообщил телеканал CBS.

54-летний политик заявил, что уважает президента США Джо Байдена, однако считает, что праймериз Демократической партии не должны пройти безальтернативно.

«Я думаю, что президент Байден проделал впечатляющую работу для нашей страны. Но речь идет не о прошлом. Это выборы о будущем», — сказал Филлипс.

Филлипс является представителем от штата Миннесота с 2019 года. Он владеет алкогольным бизнесом, его состояние оценивается примерно в $70 млн, что дает ему возможность вести самостоятельную кампанию по выдвижению в президенты.

Ранее, 15 октября, Байден рассказал CBS News о том, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания, и назвал цели на второй президентский срок. Среди них — урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать. Лидер РФ подчеркнул, что американскому президенту и политической элите Соединенных Штатов надо научиться уважать других.

До этого, 9 октября, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший заявил, что отказывается от своего вызова действующему президенту на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

17 сентября бывший американский лидер Дональд Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

Очередные, 60-е, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.