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Экс-губернатор Нью-Джерси объявил о решении участвовать в президентской гонке

Экс-губернатор Нью-Джерси Кристи решил участвовать в выборах президента США в 2024 году
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Фото: REUTERS/Sophie Park
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Бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, представляющий Республиканскую партию, 6 июня объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на предстоящих выборах 2024 года, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

«Я прибыл сюда сообщить всем вам, что я намерен выдвинуться кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США в 2024 году. И мне необходима ваша поддержка», — сказал Кристи в ходе своего выступления в штате Нью-Хэмпшир.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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С чем он связан и каковы шансы новых претендентов на кресло главы США

Ранее, 24 мая, комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии.

22 мая сенатор-республиканец Тим Скотт из Южной Каролины объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента США в 2024 году.

Комитет политических действий (PAC) 21 мая выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в кандидаты на пост президента США.

25 апреля действующий глава Белого дома Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Экс-президент Дональд Трамп объявил об участии в выборах на должность главы государства в ноябре 2022 года.

Между тем, 18 апреля, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что действующий американский лидер выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

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