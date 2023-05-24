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Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Комитет по выдвижению губернатора Флориды Рона Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии. Соответствующий документ опубликован на его сайте 24 мая.

По данным телеканала NBC News, Десантис лично объявит о начале кампании вечером 24 мая.

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О своем выдвижении на пост главы государства от Республиканской партии ранее объявляли бывший президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Накануне сообщалось, что Десантис собирается объявить о своем решении баллотироваться в президенты США во время беседы с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском на платформе Twitter Spaces. Модерировать дискуссию будет бывший коллега Маска по PayPal Дэвид Сакс, который является сторонником Десантиса и спонсором его политической кампании.

Ранее, 18 мая, агентство Reuters сообщило, что Десантис официально примет участие в президентской гонке 2024 года в США на следующей неделе. Подача документов для участия может произойти 25 мая. Официальное начало вступления в гонку, по мнению собеседника агентства, состоится 29 мая.

23 апреля телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев поддерживают экс-президента Трампа, несмотря на различные обвинения в его адрес. На вопрос, кого избиратели выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за Десантиса.

Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

До этого, 23 января, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.

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