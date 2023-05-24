CNN узнал дату объявления об участии Десантиса в президентской гонке

Губернатор штата Флорида Рон Десантис собирается объявить о своем решении баллотироваться в президенты США во время беседы с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском на платформе Twitter Spaces. Об этом 23 мая сообщили в CNN со ссылкой на представителя команды губернатора.

Отмечается, что модерировать дискуссию, которая пройдет 24 мая, будет бывший коллега Маска по Paypal Дэвид Сакс. Он является сторонником Десантиса и спонсором его политической кампании. По данным телеканала, в 2021 году Сакс внес в политический комитет политика более $70 тыс.

Как сообщает CNN, Десантис подаст документы о выдвижении кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее, 18 мая, агентство Reuters сообщило, что Десантис официально примет участие в президентской гонке 2024 года в США на следующей неделе. Подача документов для участия может произойти 25 мая. Официальное начало вступления в гонку, по мнению собеседника агентства, состоится 29 мая.

23 апреля телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его обвинения. На вопрос, кого избиратели выбрали бы, если праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Американский предприниматель, инженер Илон Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

До этого, 23 января, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.