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Reuters сообщило о вступлении Десантиса в президентскую гонку на следующей неделе

Reuters: губернатор Флориды Десантис примет участие в президентской гонке через неделю
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ronen Tivony
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Губернатор Флориды Рон Десантис официально примет участие в президентской гонке 2024 года в США на следующей неделе. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, республиканец Десантис, скорее всего, подаст документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента 25 мая. В этот день планировалась встреча со спонсорами Десантиса в Майями, и в приглашении на мероприятие был намек на сбор средств.

Официальное начало вступления в гонку, по мнению собеседника агентства, может состояться 29 мая.

Авторитет Десантиса среди республиканцев и мастерство в сборе спонсорских средств делает его сильной кандидатурой и серьезным соперником Дональду Трампу. Однако, согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, на данный момент Трамп сохраняет лидерство на республиканских праймериз 2024 года.

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15 ноября 2022 года Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Во время выступления он завил, что намерен снова «сделать Америку великой».

При этом 23 января ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.

26 февраля телеканал Fox News сообщил, что Трамп лидирует в опросе среди кандидатов от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства. Его готовы поддержать 43% респондентов. Второе место занимает Десантис, которому отдали предпочтение 28% опрошенных.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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