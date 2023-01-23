Эксперты оценили шансы Десантиса на пост президента США в 2024 году

Губернатор Флориды Рон Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США в 2024 году, обогнав на праймериз экс-президента Дональда Трампа. Таким прогнозом поделился с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американиста Виктор Мизин.

«Десантис сейчас достаточно популярен. Думаю, если говорить о республиканской партийной машине, его очень активно будут двигать. К тому же уже существуют прогнозы, что он сможет в ходе праймериз одолеть Трампа», — сказал он.

Однако, по словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, Трамп как публичный политик все равно опережает Десантиса и по степени популярности, и по известности, который в большей степени остается политиком регионального уровня.

«Да, он губернатор Флориды, а раньше был членом палаты представителей, но он никогда не занимался непосредственно публичной деятельностью так, как это делал и продолжает делать Трамп, продвигая свою фигуру», — отметил американист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Финишная кривая: с какими кандидатами партии США подходят к выборам 2024-го