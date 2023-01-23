Тень выборов: ученые из США опровергли влияние России на победу Трампа

Пропагандистская кампания в соцсетях на выборах президента США 2016 года, в проведении которой обвиняют Россию (так называемый рашагейт), не оказала никакого влияния на политические предпочтения американцев, показало исследование иностранных ученых. Однако они не сомневаются, что попытка с помощью постов в Twitter привести к власти Дональда Трампа имела место. По мнению российских экспертов, данные о масштабах и характере «информационной атаки», приведенные в статье, указывают, что в Америке переоценивают ее значение. История с якобы российским вмешательством в выборный процесс вновь получила актуальность на фоне решения Трампа баллотироваться в президенты в 2024 году и очередного судебного разбирательства между ним и Хиллари Клинтон.

Из птички слона

Группа ученых из Университета Нью-Йорка вместе с коллегами из Западной Европы провела исследование, чтобы выяснить, какое влияние оказало так называемое российское вмешательство в выборы президента США 2016 года на результаты голосования. Статья с научной работой появилась в рейтинговом британском научном журнале Nature Communications в начале января. Оказалось, что «пропагандистская операция», как представляют ее на Западе, не имела никакого эффекта. Это показали опросы, которые до начала предвыборной президентской кампании, за день до выборов и сразу после голосования проводили среди тех, кто мог видеть посты в поддержку Дональда Трампа в Twitter (они якобы исходили от пророссийских структур). Колебания общественного мнения были меньше 0,7% — минимальной планки, ниже которой изменения в настроениях электората уловить невозможно.

В результате ученые пришли к выводу, что доказательств связи «российского вмешательства» с «изменениями в политической позиции, усилением противоречий в обществе и непосредственно голосованием на выборах» нет.

Речь в статье идет о твитах с аккаунтов, якобы связанных, по мнению американцев, с Агентством интернет-исследований, осуществлявшим, по их версии, то самое «вмешательство».

— «Русскими» эти аккаунты оказались потому, что оплата за их продвижение была произведена с помощью системы Qiwi и в рублях. Поэтому они пришли к выводу, что это Россия, — пояснил «Известиям» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По данным исследователей из США, за время активной предвыборной борьбы было 786 тыс. 634 таких поста, которые распространяли за счет репостов. Но у этого контента было много неожиданных особенностей. 70% твитов просматривал только 1% их возможной аудитории. А в последний, наиболее важный месяц предвыборной борьбы среднее количество постов в день не превышало четырех, в то время как публикации СМИ и политических деятелей о предстоящем голосовании исчислялись многими десятками и сотнями. При более сложной методике подсчета, которую применяют исследователи, еженедельный уровень «российских» публикаций на протяжении 30 дней до выборов, на которых победил Дональд Трамп, равен нулю.

Целевая аудитория

Еще одна особенность твитов в том, что большая часть их аудитории, по данным ученых, относит себя к «крайним республиканцем», то есть и так поддерживают Дональда Трампа.

— Тот факт, что воздействие производилось преимущественно на радикальных республиканцев, наводит на следующие мысли: либо налицо невысокая компетентность архитектора данной операции, либо имела место попытка дискредитации с целью последующих обвинений, направленная, например, против России или Дональда Трампа, — рассуждает доцент кафедры высшей математики МФТИ Иван Козицин.

Чтобы изменить точку зрения, нужно на протяжении длительного времени закладывать в головы людей одни и те же тезисы. С бюджетами, которые были потрачены на эту рекламную кампанию, это сделать очень сложно, уверен Владимир Зыков.

— Исследователи называют какие-то эфемерные цифры. Если, например, участники «вмешательства» друг друга добавляли в друзья и передавали контент, никакого влияния эти посты оказать не могли. Репосты распространяются среди тех, кто у человека в друзьях, обычно это случайные люди, поэтому ни о какой целенаправленной атаке речи не идет, — объяснил Владимир Зыков.

Воспоминания о «рашагейте»

Дело о якобы вмешательстве России в выборы-2016, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон в борьбе за президентское кресло, продолжает привлекать внимание даже спустя почти четыре года после завершения официального расследования.

В мае 2017 года министерство юстиции США поручило бывшему директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать попытки Москвы повлиять на голосование, а также проверить любые связи или координацию между РФ и предвыборным штабом Трампа.

В феврале 2018-го 13 россиянам предъявили обвинения в том, что они якобы работали на Агентство интернет-исследований и путем публикаций в соцсетях распространяли ложную информацию, в том числе о кандидате от демократов.

Об итогах своей работы Мюллер отчитался в марте 2019 года, а отредактированный отчет позднее опубликовал минюст Соединенных Штатов. Однако результаты двухлетнего расследования оказались далеки от тех, которые ожидали увидеть сторонники теории «российского следа» в президентской гонке 2016-го.

В частности, в документе подчеркивается: «не было установлено, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы».

При этом, судя по докладу, деятельность российского Агентства интернет-исследований в преддверии выборов под сомнение не ставится. Мюллер был уверен, что граждане РФ через Twitter и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) старались посеять рознь среди американцев, а с 2016 года поддерживали Трампа.

Уже в следующем году США ждут очередные выборы, в которых Трамп намерен принять участие.

— Трамп официально заявил об участии в выборах, так что кампания против него сейчас будет только нарастать, — допустил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев.

Помимо этого интерес к «рашагейту», возможно, вызван и судебным процессом, который завершился во Флориде. Экс-президент и его адвокат обвинили Хиллари Клинтон, а также еще 30 человек в попытке опорочить Дональда Трампа во время кампании 2016 года, затребовав компенсацию в $70 млн.

А в ноябре 2022-го обвиняемая сторона направила ответный иск, потребовав компенсацию уже с самого Трампа. В итоге 19 января суд обязал бывшего главу государства выплатить Клинтон и ее команде почти $1 млн, подчеркнув, что Трамп обратился в суд не из правовых, а политических соображений.