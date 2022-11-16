Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида во вторник, 15 ноября.

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — заявил Трамп.

Как передает Fox News, он принял соответствующее решение, потому что «мир еще не увидел, какой может быть эта нация».

Заявку на президентские выборы в 2024 представители Трампа опубликовали накануне его выступления. Трамп выдвигается от Республиканской партии.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.