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Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры в президенты США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza
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Экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Соответствующий документ размещен на портале Федеральной избирательной комиссии 15 ноября.

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Трамп выдвигается от Республиканской партии. CNBC передает, что экс-президент выступит с речью в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде позже этим же днем, где и объявит о своем решении официально.

По информации Reuters, заявку подал Брэдли Крейт, который ранее работал в политических организациях Трампа. Газета The Washington Post отмечала, что будущая предвыборная кампания будет отличаться от той, что была в 2020 году. Ожидается, что кампанией будут заниматься новые люди.

Кроме того, в этот раз штат кампании может быть меньше, как и бюджет. Такое решение Трамп принял из-за того, что в прошлый раз у него ушло много ресурсов, а также он сообщил, что даже не знает, чем занимались некоторые люди в его штабе.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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