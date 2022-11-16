Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры в президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Соответствующий документ размещен на портале Федеральной избирательной комиссии 15 ноября.

Трамп выдвигается от Республиканской партии. CNBC передает, что экс-президент выступит с речью в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде позже этим же днем, где и объявит о своем решении официально.

По информации Reuters, заявку подал Брэдли Крейт, который ранее работал в политических организациях Трампа. Газета The Washington Post отмечала, что будущая предвыборная кампания будет отличаться от той, что была в 2020 году. Ожидается, что кампанией будут заниматься новые люди.

Кроме того, в этот раз штат кампании может быть меньше, как и бюджет. Такое решение Трамп принял из-за того, что в прошлый раз у него ушло много ресурсов, а также он сообщил, что даже не знает, чем занимались некоторые люди в его штабе.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.