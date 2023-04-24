Почти 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США

Почти 70% республиканцев продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, несмотря на его обвинения. Результаты опроса в воскресенье, 23 апреля, привел телеканал NBC.

В исследовании приняла участие 1 тыс. американских избирателей. Так, 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным кандидатом, полагая, что все предъявленные ему обвинения политизированы. Против выдвижения его кандидатуры на выборы проголосовали 26% сторонников партии.

На вопрос, кого избиратели выбрали бы, если праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Лишь 6% поддержали бы бывшего вице-президента Майка Пенса.

Что касается сторонников обеих партий, то больше половины (52%) считают, что обвинения Трампу предъявлены обоснованно. Противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных.

Примечательно, что 60% респондентов отметили, что ему не следует выдвигаться на второй срок. При этом против переизбрания Джо Байдена выступают 70%. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего президента.

«Президент должен отражать возрастную группу в стране. Они оба должны уйти в отставку. Сейчас чужая очередь», — сказал один из участников опроса демократов из штата Вашингтон.

22 апреля Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

21 апреля телеканал CNN сообщил, что Джо Байден может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

При этом газета USA Today со ссылкой на данные опроса Саффолкского университета написала, что демократ теряет поддержку среди своих избирателей. В опросе участвовали 600 человек, которые голосовали за Байдена на последних президентских выборах в 2020 году. 67% из них заявили, что готовы проголосовать за него на праймериз Демократической партии.

При этом Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Байден будет переизбран в 2024 году. Сам он подтвердил свои намерения участвовать в выборах еще 12 апреля.