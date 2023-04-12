Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США

Бывший президент США — республиканец Дональд Трамп — подтвердил свое намерение баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации. Об этом 11 апреля он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нет, я не выйду [из гонки]. Это не мое. Я никогда не сделаю этого», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего Такера Карлсона о том, может ли что-либо заставить его отказаться от своих планов.

Экс-глава Белого дома также указал, что в «миллионе страниц документов», собранных за время всех расследований, его недоброжелатели не нашли почти ничего, что можно было бы связать с его именем. Он обвинил демократов в том, что они полагаются на тактику СССР, чтобы остановить его.

«Старый советский процесс», — отметил Трамп.

Он также ответил на вопрос журналиста о возможном участии действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. В ответ Трамп усомнился в этом и напомнил о недавнем интервью Байдена журналисту Элу Рокеру, в ходе которого американский лидер не смог сказать, сколько планирует еще оставаться главой государства.

Ранее в этом месяце Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации, включая выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

4 апреля в Нью-Йорке прошли первые судебные слушания. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.