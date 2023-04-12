Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

Трамп подтвердил свое намерение участвовать в выборах президента США

Трамп заявил, что будет участвовать в выборах президента, даже если его признают виновным
0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США — республиканец Дональд Трамп — подтвердил свое намерение баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации. Об этом 11 апреля он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нет, я не выйду [из гонки]. Это не мое. Я никогда не сделаю этого», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего Такера Карлсона о том, может ли что-либо заставить его отказаться от своих планов.

Экс-глава Белого дома также указал, что в «миллионе страниц документов», собранных за время всех расследований, его недоброжелатели не нашли почти ничего, что можно было бы связать с его именем. Он обвинил демократов в том, что они полагаются на тактику СССР, чтобы остановить его.

«Старый советский процесс», — отметил Трамп.

Он также ответил на вопрос журналиста о возможном участии действующего президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. В ответ Трамп усомнился в этом и напомнил о недавнем интервью Байдена журналисту Элу Рокеру, в ходе которого американский лидер не смог сказать, сколько планирует еще оставаться главой государства.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

Ранее в этом месяце Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации, включая выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

4 апреля в Нью-Йорке прошли первые судебные слушания. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023