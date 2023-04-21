CNN анонсировал объявление Байдена о баллотировании на следующей неделе

Президент США Джо Байден может официально объявить о баллотировании на второй срок уже на следующей неделе. Как сообщает CNN со ссылкой на советников американского лидера, вместе с объявлением будет выпущено видео в стиле предвыборной кампании.

«Байден готовится к видеообращению во вторник, что совпадет с годовщиной объявления его предвыборной кампании в 2019 году», — рассказал СNN высокопоставленный представитель Демократической партии в четверг, 20 апреля.

14 апреля Байден заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени.

8 апреля CNN сообщал о намерении Байдена отложить объявление о его участии в выборах до лета. Однако представитель президента в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.