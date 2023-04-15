Байден принял решение по участию в президентских выборах США 2024 года

Президент США Джо Байден принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году и готов объявить о нем в скором времени. Об этом он заявил в пятницу, 14 апреля, отвечая на вопросы журналистов в Дублине.



«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — сообщил Байден.

Президент добавил, что его поездка в Ирландию только укрепила «оптимизм в отношении того, что может быть сделано».

Ранее, 11 апреля, бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».



Накануне Байден сказал, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году.

Издание CNN 8 апреля сообщило о намерении Байдена отложить объявление о его участии в выборах до лета. При этом сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, представитель президента и его союзник, в этот день заявил, что маловероятно, что Байден откажется от идеи баллотироваться в президенты на следующих выборах.

10 февраля Байден заявил, что пока не готов принять решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года, отмечая при этом, что в заявлении нет какого-либо скрытого мотива.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.