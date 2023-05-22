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Сенатор-республиканец Скотт включился в президентскую гонку в США

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Фото: REUTERS/Randall Hill
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Сенатор-республиканец Тим Скотт из Южной Каролины 22 мая объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента США в 2024 году.

«Мы живем на земле, где ребенок, который рос в бедности и воспитывался мамой-одиночкой в маленькой квартире, может однажды стать членом Палаты представителей, а может даже работать в Белом доме», — указал сенатор в ходе своего выступления в Южном университете Чарльстона.

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Ранее, 19 мая, Скотт подал все необходимые документы для участия в предвыборной гонке в Федеральную избирательную комиссию.

Скотт будет бороться за выдвижение на пост главы государства от республиканцев с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, экс-постпредом США в ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном, бизнесменами Вивеком Рамасвами, Перри Джонсоном и радиоведущим Ларри Элдером.

Скотт занимает должность сенатора от штата Южная Каролина с 2013 года. До этого он был членом палаты представителей США и членом палаты представителей штата.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее, 21 мая, Комитет политических действий (PAC) выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в кандидаты на пост президента США.

25 апреля действующий глава Белого дома Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

До этого, 18 апреля, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что действующий американский лидер выиграет президентские выборы в 2024 году. Байдена не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

В тот же день американский предприниматель, инженер Илон Маск сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

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