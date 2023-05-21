Экс-ведущего Fox News Карлсона выдвинули в кандидаты на пост президента США

Комитет политических действия (PAC) выступил за выдвижение экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в кандидаты на пост президента США.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов им стать. Никто в Америке не обладает большей красноречивостью и не подавляет левых в обеих партиях лучше, чем Такер. Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь. Такер одолеет [действующего президента США Джо] Байдена на дебатах», — приводит The Hill в материале от 19 мая фразы из рекламного ролика нового кандидата.

Политический консультант Республиканской партии Чарли Колин, который работает исполнительным директором PAC, считает, что энтузиазм избирателей в отношении Карлсона может повлиять на остальную часть участников праймериз.

«Я думаю, это сдвинет разговор вправо просто на макроуровне, когда кандидаты займут более твердую позицию, а не будут походить на умеренных республиканцев», — сказал Колин.

24 апреля Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Последний эфир Такера Карлсона состоялся 21 апреля.

27 апреля Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

Карлсон не раз критиковал руководство США и Джо Байдена в частности. 25 марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на «Северных потоках» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.