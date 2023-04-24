Fox News объявил об уходе критиковавшего Байдена ведущего Такера Карлсона

Телеведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, покинул телеканал Fox News. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается в пресс-релизе телеканала.

«Fox News Media и Такер Карлсон решили пойти разными путями. Мы благодарим его за работу на канале», — говорится в публикации.

Отмечается, что последняя программа Карлсона состоялась в пятницу, 21 апреля. О причинах ухода ведущего и его дальнейших планах не сообщается.

Карлсон не раз критиковал руководство США и Байдена в частности. Так, 25 марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

До этого, 17 марта, Карлсон высказал мнение, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой.