Видеообращение Такера Карлсона стало популярнее ролика Байдена о выдвижении

Видеообращение популярного американского ведущего Такера Карлсона после его ухода с телеканала Fox News собрало в Twitter в полтора раза больше просмотров, чем видеообращение Джо Байдена о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США.

Карлсон опубликовал свое видео на сутки позже, чем глава государства, но к настоящему времени обращение ведущего собрало более 62 млн просмотров, а заявление Байдена — 42 млн.

Ранее в этот день стало известно, что рейтинги вечерней программы, которую ранее вел журналист Такер Карлсон на телеканале Fox News, упали после его увольнения.

Передача с участием нового ведущего Брайана Килмида заинтересовала почти в два раза меньше зрителей, чем обычно. Так, эфир собрал аудиторию в 1,33 млн, что на 56% меньше обыкновенного.

Последний выпуск с участием Карлсона собрал 2,65 млн зрителей. В среднем за 2022 год Карлсон набирал по 3,03 млн зрителей за выпуск, делая программу второй по популярности на канале.

Днем ранее Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения, власть корпораций, природные ресурсы, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 24 апреля, Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Телеканал поблагодарил Карлсона за работу. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Карлсон не раз критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена в частности. 25 марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.