Fox News потеряли около $500 млн после ухода телеведущего Карлсона

Стоимость телеканала Fox News снизилась на $500 млн после ухода популярного телеведущего Такера Карлсона, передает Bloomberg.

Согласно данным издания, акции класса «А» Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста.

Карлсон приносил телеканалу хорошую прибыль, число зрителей в прайм-тайм достигало почти 3,7 млн человек.

Последняя программа Карлсона состоялась в пятницу, 21 апреля. О причинах ухода ведущего и его дальнейших планах не сообщается.

Карлсон не раз критиковал руководство США и президента страны Джо Байдена в частности. Так, 25 марта журналист заявил, что заявления главы государства и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

До этого, 17 марта, Карлсон высказал мнение, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой.