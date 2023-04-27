Экс-ведущий Fox News записал первое после увольнения видеообращение

Экс-ведущий Fox News Карлсон заявил о глупости СМИ в США. Такер записал свое первое после увольнения видеообращение. Журналист уверен, что в американских медиа запрещены важные темы.

«Большие вопросы, которые определят наше будущее, практически не обсуждаются. Война, гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения, власть корпораций, природные ресурсы. Когда вы в последний раз слышали дебаты хоть по одной из этих тем? Это запрещено в американских СМИ. Политические партии и их доноры сговорились, чтобы прекратить любые разговоры по этому поводу. Внезапно Соединенные Штаты стали очень похожи на однопартийное государство. Печально это осознавать», — заявил журналист Такер Карлсон.

По мнению Карлсона, дискуссии в СМИ стали крайне глупыми. Журналист отметил, что ситуация в медиа вызывает депрессию. Однако Такер призвал не расстраиваться, потому что правда восторжествует. За несколько часов твит набрал 20 млн просмотров, передает телеканал «Известия». Пост экс-ведущего Fox News получил более 450 тыс. лайков.

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