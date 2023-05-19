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Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

CNBC: сенатор-республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Сенатор-республиканец Тим Скотт из Южной Каролины выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил телеканал CNBC.

Политик уже подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию. Ожидается, что его предвыборная кампания начнется 22 мая.

Скотт будет бороться за выдвижение на пост главы государства от республиканцев с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, экс-постпредом США в ООН Никки Хейли, бывшим губернатором Арканзаса Асой Хатчинсоном, бизнесменами Вивеком Рамасвами, Перри Джонсоном и радиоведущим Ларри Элдером.

Скотт занимает должность сенатора от штата Южная Каролина с 2013 года. До этого он был членом палаты представителей США и членом палаты представителей штата.

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Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

25 апреля действующий глава Белого дома Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Трамп также планирует участвовать в гонке. Он известен критикой Байдена. Так, 11 апреля бывший лидер выразил сомнение, что Байден переизберется в 2024 году.

Ранее, 18 мая, политолог Малек Дудаков высказал мнение, что шансы Байдена и Трампа на победу на праймериз крайне высоки, несмотря на то что у политиков огромные антирейтинги.

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