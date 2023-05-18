Названы главные конкуренты Трампа и Байдена на выборах президента США

Шансы действующего президента и экс-главы США Джо Байдена и Дональда Трампа на победу на праймериз крайне высоки, несмотря на то что у политиков огромные антирейтинги. Для Трампа конкурентом может стать только губернатор Флориды Рон Десантис, а для Байдена — адвокат Роберт Кеннеди. Такое мнение политолог Малек Дудаков высказал в четверг, 18 мая.

«Вокруг Байдена и Трампа сейчас очень много скандалов, у обоих огромные антирейтинги. У Байдена около 70, у Трампа 62–64. Но тем не менее у Трампа есть поддержка его электоральной базы, людей, которые проголосуют за него в любом случае. Большинство республиканцев его поддержат», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что Байден обладает значительным авторитетом как действующий президент, лидер Демократической партии, хотя тоже не вызывает большого энтузиазма у избирателей.

«Трампу на праймериз будет противостоять Десантис, но рейтинги у него не самые высокие, около 30%. Конечно, до праймериз еще восемь месяцев, но особых перспектив я не вижу. У Байдена конкуренция в лице Кеннеди, но у него только около 20% поддержки», — сказал он.

Дудаков добавил, что в итоге в 2024 году избиратели снова увидят противостояние Байдена и Трампа.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Трамп также планирует участвовать в гонке. Он известен критикой Байдена. Так, 11 апреля бывший лидер выразил сомнение, что Байден переизберется в 2024 году.

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.