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Илон Маск выразил желание видеть «нормального человека» на посту президента США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/FLORENT GOODEN
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Президент Соединенных Штатов Америки должен быть «нормальным человеком». Такой характеристикой главы государства во вторник, 16 мая, поделился глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Разве все мы не хотим просто обычного нормального человека на посту президента [США]?» — задается вопросом предприниматель в интервью американскому телеканалу CNB.

По его словам, правильный американский президент должен хорошо выполнять свою работу, быть «генеральным директором» США.

«Самое важное для президента, хорошо ли он исполняет свои обязанности. Совсем не важно, разделяет ли он наши взгляды. Он должен хорошо выполнять то, что требуется, каждый день принимать решения, которые необходимо принять. Многие из них не совсем совместимы с моралью. Я просто хочу видеть хорошего исполнителя. Хорошего генерального директора США», — добавил предприниматель.

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Ранее в этом году Маск признался, что сам он голосовал за Джо Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора. Тогда он также заявил, что Соединенным Штатам Америки нужен «нормальный человек со здравым смыслом».

12 мая более 60 республиканцев из палаты представителей конгресса США потребовали, чтобы Байден прошел проверку умственных способностей или отказался от участия в президентской гонке 2024 года. Такая обеспокоенность его здоровьем была вызвана желанием президента переизбираться на второй срок.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на следующих выборах главы государства.

Экс-президент Дональд Трамп также планирует участвовать в выборах в 2024 году. Он известен своей критикой действующего президента Джо Байдена.

Так,11 апреля Трамп выразил сомнение, что Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с действующим главой США «что-то не так».

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.

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