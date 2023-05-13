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Республиканцы призвали Байдена пройти проверку умственных способностей

Конгресс США призвал Байдена пройти проверку умственных способностей
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Более 60 республиканцев из палаты представителей конгресса США требуют, чтобы американский лидер Джо Байден прошел проверку умственных способностей или отказался от участия в президентской гонке 2024 года. Письмо опубликовано 12 мая на сайте телеканала Fox News.

Законодатели выразили обеспокоенность «текущим когнитивным состоянием Байдена и его способностью работать еще один срок в качестве президента» после его решения о переизбрании на второй срок.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — говорится в письме конгрессменов.

«Хотя за время вашего президентства вы прошли два медицинских осмотра, 19 ноября 2021 года и 16 февраля 2023 года, нет никаких показателей того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, а если и проходили, то эти результаты были скрыты от общественности», — продолжили законодатели.

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Республиканцы напомнили, что с начала президентства Байдена написали ему уже три письма с призывом пройти проверку умственных способностей, но так и не получили ответа от главы государства.

«В то время как вы и ваши сотрудники игнорируете эти запросы, американский народ продолжает сомневаться в ваших умственных и когнитивных способностях и теряет веру в вашу способность руководить страной», — добавили конгрессмены.

Они привели результаты опроса Гарвардского университета, согласно которым 57% респондентов не считают Байдена «подходящим для работы на посту президента в умственном плане или сомневаются в его умственных способностях».

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году.

80-летний президент США Джо Байден 29 апреля в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил.

Ранее, 11 апреля, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства Джо Байден переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».

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