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Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в президентских выборах

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Фото: Global Look Press/Jeremy Hogan
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Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Twitter 7 июня.

«Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», — заявил политик.

Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя, экс-президента США Дональда Трампа. В своем видеоролике, в котором не упоминается Трамп, Пенс утверждает, что «разные времена требуют разного лидерства».

Майкл Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трампа. Он выступал против бывшего главы Белого дома в 2020 году, когда тот попытался опротестовать результаты выборов, в которых победил действующий американский лидер Джо Байден.

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Ранее в этот день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

Еще одним кандидатом значится губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. По словам политического консультанта республиканки Жанетт Хоффман, у него мало шансов на выборах, однако он может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев поддерживают экс-президента Трампа, несмотря на различные обвинения в его адрес. На вопрос, кого избиратели выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за Десантиса.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.

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