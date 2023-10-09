Кеннеди-младший будет выдвигаться как независимый кандидат

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди – младший намерен избираться на высший государственный пост как независимый кандидат. Об этом политик заявил 9 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания.

По словам Кеннеди-младшего, он отказывается от своего вызова действующему президенту Джо Байдену на выдвижение от Демократической партии и станет избираться в качестве независимого кандидата.

По мнению аналитиков, политик может заручиться поддержкой обеих сторон.

Накануне он анонсировал «важное объявление», которое сделает 9 октября.

Как сообщалось ранее в понедельник, согласно результатам исследования The Messenger/HarrisX, на демократических праймериз кандидатуру племянника 35-го президента поддержали бы 26% всех респондентов (для сравнения, у Байдена этот показатель — на уровне 31%).

По словам главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, при выдвижении в качестве независимого кандидата у племянника Джона Кеннеди появляются хоть какие-то шансы принять участие в гонке на всеобщих выборах в ноябре 2024-го.