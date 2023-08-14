Американист оценил шансы на победу Трампа на выборах президента США

У экс-президента США Дональда Трампа есть шансы на победу на выборах главы Белого дома в 2024 году, однако они далеки от 100%. Таким мнением 14 августа поделился с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне Трамп заявил, что его шансы выиграть на президентских выборах «близки к 100%». Он также отметил, что не считает никого из нынешних кандидатов от Республиканской партии на пост президента США своим соперником.

Дудаков указал на то, что в данном случае слова Трампа являются обычной предвыборной демагогией.

«Любой кандидат в президенты всегда будет говорить о том, что «я гарантированно выиграю, я верю в свой успех». Иначе возникнет вопрос, зачем ему выдвигаться, если он в своем успехе не уверен. Поэтому Трамп говорит всё то, что и должен говорить любой американский политик на выборах», — сказал он.

По мнению политолога, если посмотреть на ситуацию объективно, то шансы на победу у Трампа есть, но они «и близко не стопроцентные».

«Я думаю, что даже ниже 50%. Хотя, конечно, есть опросы общественного мнения, которые показывают то, что рейтинги Трампа выше, чем у [действующего президента США Джо] Байдена. Трампу помогает то, что огромное количество проблем сейчас в Америке, это и преступность, и нелегальные мигранты, и высокая инфляция, и ипотечный кризис, и коррупционные скандалы вокруг Байденов», — сказал он.

Но у самого Трампа тоже немало проблем, в первую очередь судебных, подчеркнул Дудаков.

«На Трампа заведено три уголовных дела, включая два федеральных расследования. Сейчас еще четвертое уголовное дело будет заведено. И поэтому понятно, что это тоже довольно сильно бьет по его репутации и может не позволить ему победить на выборах», — сказал эксперт.

Поэтому говорить о том, что у Трампа стопроцентные шансы на победу, неправильно для всех, кроме самого Трампа, которому нужно показывать своим сторонникам, что он абсолютно оптимистичен и уверен в победе, заключил собеседник «Известий».

3 августа Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях. По его мнению, демократы не желают принимать участия в президентской гонке против него, в противном случае они бы «не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия».

В тот же день доктор юридических наук, американист Александр Домрин сказал в беседе с «Известиями», что Трамп является самой большой угрозой для Байдена. По его словам, Демократическая партия сделает всё для того, чтобы не допустить экс-президента до выборов главы Белого дома.

В ноябре 2022 года Трамп выступил с заявлением об участии в президентской гонке в преддверии выборов-2024. В апреле этого года Байден также сообщил, что собирается баллотироваться на второй срок. По словам Байдена, он намерен «доделать начатое».