Американист назвал Трампа самой большой угрозой для Байдена

Американский лидер Джо Байден и Демократическая партия сделают всё для того, чтобы не допустить экс-президента США Дональда Трампа до выборов главы Белого дома. Об этом 3 августа «Известиям» сообщил доктор юридических наук, американист Александр Домрин.

«Никакого Трампа или никакого наследника Трампа демократы к власти не допустят. До выборов президента США в ноябре следующего года осталось 15 месяцев, а демократам нужно торопиться, и они сейчас всё сделают для того, чтобы Трампа укатать. Необязательно его укатать на 500 лет, достаточно просто его посадить», — сказал он.

Юрист отметил, что американское законодательство позволяет баллотироваться, будучи под стражей, однако за каждым кандидатом стоят спонсоры, которые вряд ли будут вкладывать деньги в человека, находящегося в тюрьме.

«Спонсоры должны понимать, что они, вкладываясь в какого-то кандидата, смогут отбить эти деньги. Но если кандидат будет в тюрьме, что, вполне вероятно, ждет Трампа, то этот «большой капитал» будет задумываться, сможет ли он отбить деньги или нет. И, скорее всего, этот «большой капитал» будет отвечать, что нет», — сказал он.

Домрин указал на то, что Трамп для демократов — самая большая угроза.

«Дело в том, что Демократическая партия США — это партия глобалистов, это не партия, которая не представляет национальные интересы. А Трамп — это последняя надежда рабочей Америки. Да, он миллиардер, но он националист, он патриот. Он думает не о том, как помочь Украине, а о том, как помочь, например, штату Огайо», — заключил эксперт.

Накануне Трамп в электронном письме к сторонникам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, ему может грозить до 561 года тюремного заключения.

1 августа стало известно, что федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с «Известиями» также отмечал, что обвинения, выдвинутые Трампу, — это попытка вывести его из предвыборной гонки.

В июне Трамп заявлял, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.