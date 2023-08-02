В МГУ назвали причину предъявления Трампу новых обвинений

Обвинения, выдвинутые бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года, — это попытка вывести его из предвыборной гонки. Об этом 2 августа в беседе с «Известиями» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

«Это действительно попытка его убрать из предвыборной гонки. Впрочем, шансы его, прямо скажем, и так не очень велики. Но тем не менее это действительно попытка выключить такого несистемного конкурента из предвыборной гонки. И здесь, к сожалению для Трампа, против него действуют не только его противники-демократы, но и часть Республиканской партии, которая по-прежнему не считает его своим», — сказал он.

Ранее в этот день Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе.

Сын политика Дональд Трамп – младший отметил, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать всё, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

В июне Трамп заявлял, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.