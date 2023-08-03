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Трамп заявил об указе Байдена обвинить его во всех возможных преступлениях

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Фото: REUTERS/Lindsay DeDario
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Бывший президент США Дональд Трамп 3 августа перед запланированным заседанием суда заявил, что действующий американский лидер Джо Байден распорядился об обвинении его в стольких преступлениях, сколько можно выдумать.

По словам экс-президента, данное указание Байден дал генпрокурору страны Меррику Гарланду.

«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента США, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», — написал Трамп на своей странице в Truth Social (недоступна в РФ).

Он также заметил, что его целенаправленно заставляют тратить большое количество времени и денег на защиту в суде. По мнению Трампа, демократы не желают принимать участие в президентской гонке против него, в противном случае они бы «не совершали этой беспрецедентной вепонизации правосудия».

Накануне сообщалось, что бывший американский лидер в электронном письме к сторонникам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел против него ему может грозить до 561 года тюремного заключения. Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

До этого, 1 августа, экс-президент заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение. Такой шаг, с его слов, направлен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников Байдена.

Между тем пресс-служба Трампа указала, что предъявление обвинений стало попыткой Белого дома вмешаться в предстоящие выборы.

В конце июня Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США», стало вмешательством в выборы, запланированные в США на 5 ноября 2024 года.

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