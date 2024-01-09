От зла добра не ищут: почему США не изменят внешнюю политику после выборов

Победа почти любого кандидата на выборах США усилит напряженность в мире. В преддверии первых праймериз в январе основная борьба, как ожидается, вновь развернется между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Но даже если партии выдвинут иных кандидатов, отношение Вашингтона к Москве не изменится, если не ухудшится. В целом же большинство потенциальных номинантов негативно настроены не только к России, но и к другим акторам на политической арене, таким как Китай и КНДР. О том, чьего прихода в Белый дом стоит ждать и могут ли американские выборы – 2024 повысить риски ядерной войны — в материале «Известий».

В Демпартии нет особой интриги

До выборов президента США остается менее 11 месяцев. Потенциальные кандидаты от Демократической и Республиканской партий уже начали борьбу за право претендовать на место в Овальном кабинете.

Наиболее вероятным кандидатом от «ослов» (так в США называют демократов) считается действующий глава государства Джо Байден. В декабре глава Белого дома разоткровенничался и заявил, что не выдвигал бы свою кандидатуру, если бы его предшественник Дональд Трамп не заявил об участии в выборах.

— Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я. Но я не могу позволить ему победить, — отметил глава США.

Президент США Джо Байден Фото: Global look Press/IMAGO/Julia Nikhinson /Pool via

81-летний Байден уже сейчас стал самым возрастными политиком на посту президента США. В связи с этим избиратели беспокоятся о том, что он просто не выдержит еще один срок, к концу которого ему стукнет 86 лет. У Байдена, по данным Gallup, — самый низкий рейтинг одобрения среди семи предыдущих президентов США перед попыткой переизбрания. В декабре он составил 39%. В то же время рейтинг Трампа достигал 45% (2019 год), Барака Обамы — 43% (2011 год), Джорджа Буша – младшего — 58% (2003 год). К слову, в декабре рейтинг Трампа впервые превысил показатели Байдена (47% против 43%).

Бросить вызов Байдену среди демократов намерен Дин Филлипс. 54-летний член палаты представителей (потомок еврейских иммигрантов из России) делает ставку как раз на возраст. По его мнению, Байден слишком стар для должности президента, а его выдвижение в качестве кандидата от демократов приблизит риск возвращения Трампа. До начала политической карьеры Филлипс, подобно экс-главе Белого дома, сделал себе имя как бизнесмен, возглавив компанию, доставшуюся от отчима (Трампу наследство перешло от родного отца).

Составить компанию Байдену и Филлипсу планирует и автор книг по саморазвитию и духовный наставник телемагната Опры Уинфри. 71-летняя Марианн Уильямсон участвовала еще в гонке 2020 года, на которой запомнилась странными заявлениями. Например, собиралась победить Трампа, используя «энергию любви».

Представитель Демократической партии от Миннесоты Дин Филлипс Фото: Getty Images/Gaelen Morse/Stringer

Не внесут большей интриги и независимые кандидаты. Так, баллотироваться собирается Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший — племянник Джона Кеннеди. 69-летний юрист, несмотря на историческую связь с Демпартией, работал при Трампе. Тот поручил ему курировать комиссию по рассмотрению безопасности вакцин от COVID-19. Кеннеди считается известным антиваксером: он распространял теории заговора, например, о том, что детские препараты от коронавируса вызывают аутизм.

Помимо Кеннеди-младшего как независимые кандидаты в выборах планируют участвовать преподаватель философии Корнел Уэст и врач Джилл Стайн. Последняя, кстати, выдвигается уже в третий раз. В 2016 году часть демократов обвинила ее в том, что она лишила поддержки Хиллари Клинтон в борьбе против Трампа в ключевых штатах. В связи с этим независимых кандидатов воспринимают не как реальных конкурентов, но как тех, кто может ослабить поддержку конечных претендентов от обеих партий.

В Республиканской партии конкуренции больше

Реалистичней выглядит борьба за право баллотироваться от Республиканской партии.

77-летний Дональд Трамп, как и Байден, также уникален в своем роде. Он — единственный президент США, против которого дважды инициировали импичмент. Кроме того, он стал и первым в истории страны экс-руководителем, которому инкриминировали совершение уголовного правонарушения. В 2023 году за пять месяцев ему предъявили обвинения сразу по четырем уголовным делам: во вмешательстве в выборы в штате Джорджия, в попытках отменить общие результаты выборов, в фальсификации документов в связи с дачей взятки порнозвезде и другим лицам, а также в хранении секретных документов в своем поместье после ухода с должности.

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди – младший Фото: Getty Images/Rebecca Noble/Stringer

19 декабря 2023 года кампания Трампа столкнулась еще с одним препятствием: Верховный суд Колорадо запретил ему участвовать в местных праймериз. Это беспрецедентное решение, примеру могут последовать и другие штаты. Так и произошло в Мэне. Госсекретарь штата, демократка Шенна Беллоуз запретила Трампу участвовать в праймериз на основании той же 14-й поправки к конституции, на которую сослался ВС Колорадо.

В штабе политика намерены подать апелляцию. В общей сложности за все потенциальные преступления Трампу грозит 700 лет тюрьмы.

Справка «Известий» Верховный суд штата Колорадо вынес решение в отношении Дональда Трампа на основании 14-й поправки к Конституции. Она запрещает занимать должность на службе Соединенным Штатам в случае «участия в мятеже или восстании против США либо помощи или поддержки их врагам». Суд ссылается на события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, вдохновившись его речью об «украденных» у него выборах, отправились на штурм Капитолия, в результате чего погибли пять человек. Это значит, что Трамп не сможет участвовать в первичных выборах кандидатов от Республиканской партии на пост президента в 2024 году в штате Колорадо.

Решения в штатах Мэн и Колорадо, где на руководящих постах находятся демократы, могут бумерангом отразиться и на Джо Байдене.

В Миссури уже пригрозили не допустить действующего главу Белого дома до праймериз. Госсекретарь штата Джей Эшкрофт, республиканец, заявил, что Верховный суд США должен восстановить право Трампа баллотироваться в обоих штатах, назвав решения по недопуску оппонента «позорными и подрывающими республику». Примечательно, что сам Байден 5 января назвал сохранение демократии в США главным вопросом выборов 2024 года и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: Getty Images/Anna Moneymaker/Staff

Примечательно, что возвращение в Белый дом после проигранных выборов — история не новая. На выборах 1982 года Гровер Кливленд вернулся в президентское кресло, победив Бенджамина Гаррисона, который, к слову, ранее как раз выиграл у Кливленда.

Главным преемником/соперником Трампа многие считают губернатора Флориды — 45-летнего Рона Десантиса. В частности, свой пост он выиграл именно при поддержке бывшего президента, однако в последнее время всячески игнорирует этот факт и критикует своего благодетеля, что выливается в словесные перепалки с экс-президентом. Например, Трамп публично назвал Десантиса Ron DeSanctimonious (sanctimonious — в переводе с английского «прикидывающийся святошей»), а также средним республиканским губернатором с отличными связями с общественностью.

51-летняя Никки Хейли имеет за плечами довольно весомую политическую карьеру. Шесть лет она отработала на посту губернатора Южной Каролины, а при Трампе служила постпредом при ООН. При этом ранее она заявляла, что не присоединится к гонке, если Трамп будет баллотироваться.

38-летний Вивек Рамасвами, мультимиллионер-предприниматель индийского происхождения, — самый молодой в истории претендент на пост президента от республиканцев. Поддерживает идею Трампа о строительстве стены на границе США с Мексикой, а также высказывался за закрытие ФБР.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами Фото: Getty Images/Scott Olson/Staff

Среди потенциальных кандидатов также числятся политический тяжеловес Эйса Хатчинсон (он успел поработать губернатором, директором Управления по борьбе с наркотиками и замминистра нацбезопасности США по вопросам границы), Райан Бинкли (президент Generational Equity Group и заодно пастор церкви в Техасе) и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Как изменится политика США

Большинство аналитиков в рядах Демпратии прочат выдвижение Байдену. Экс-советник по внешней политике Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас рассказал «Известиям», что от республиканцев единым кандидатом с вероятностью 90% станет Трамп. Оба политика сейчас идут почти вровень, согласно последним опросам избирателей, причем с огромным отрывом от всех остальных.

Джо Байден, скорее всего, продолжит «ястребиную» политику по отношению ко всем «антагонистам» США. В частности — КНДР и Китаю, который останется главной угрозой для Вашингтона. Также маловероятно, что он — хотя бы на словах — откажется от поддержки Украины и Израиля.

— Из-за его слепой публичной поддержки Нетаньяху США выглядят худшими лицемерами на планете: они осуждают гибель мирных жителей на Украине, но вооружают и поддерживают гораздо худшие зверства Израиля в Газе. Неудивительно, что лондонский Economist заметил: Байден говорит, что мы ведем борьбу между автократией и демократией, но Глобальный Юг и остальной мир рассматривают это как борьбу между автократией и лицемерием, — подчеркнул профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Фото: Global look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages

Не изменится (если не ухудшится) и позиция Байдена, а точнее, его советников, по отношению к Москве.

— Он и его помощники хотят смены режима в России и установления прозападного доверенного лица, кто разрешил бы эксплуатировать ее природные ресурсы западными транснациональными корпорациями, — считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

Трамп всегда считался более лояльным по отношению к России, однако, по словам американских экспертов, не стоит недооценивать его импульсивность. К слову, именно он, а не, как ожидалось, Барак Обама впервые одобрил поставки Украине летального вооружения, расширял санкции в отношении РФ и вышел из ДРСМД. Непредсказуемой может оказаться и внешняя политика по Северной Корее. Несмотря на то что отношения с Пхеньяном в период его пребывания в Белом доме принято считать оттепелью, до этого Трамп грозился ответить «огнем и яростью» в случае угрозы для США. Тем не менее, при всей своей нелогичности, он может выступить и миротворцем в ряде конфликтов.

— Трамп был бы лучшей перспективой для восстановления отношений между США и РФ. То же касается и Украины: я считаю, что он постарается заключить максимально прагматичную сделку с руководством РФ и возложить вину за катастрофу на администрацию Байдена. Он также может способствовать воссоединению двух Корей, — рассказал «Известиями» основатель Krainer Analytics Алекс Крайнер.

При этом стремление к урегулированию конфликта на Украине может быть связано исключительно с желанием Трампа и его окружения быстрее переключаться на главную, по их мнению, угрозу — КНР.

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Почему опасна Никки Хейли

Пока демократы опасаются второго пришествия Трампа, многие аналитики видят еще большую угрозу в Никки Хейли.

— Она выглядит совершенно невменяемой. Однако есть признаки того, что ряд влиятельных политических доноров поддерживают ее, что само по себе очень странно: как будто они что-то знают (например, то, что так или иначе Трамп будет отстранен от участия в выборах), — считает Крайнер.

Хейли и Десантис считаются самыми враждебными по отношению к РФ и другим традиционным «врагам» США.

— Они продолжат демонизировать Россию, при этом удвоив усилия в попытках «победить» Китай. Оба скучают по первой холодной войне и стремятся принять участие в нынешней. И то и другое приведет к масштабному увеличению военных расходов и укреплению американской гегемонии. Каждый из них также может спровоцировать войну с Ираном, — рассказал Питер Кузник.

Оторванность от реальности Хейли подтверждают ее высказывания. Открыто выражая русофобию, она заявила, что президент РФ Владимир Путин якобы каким-то образом стоял за атакой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Бывший постпред при ООН в случае избрания применит жесткий подход и к Северной Корее, что в конечном итоге может привести к ядерной войне.

Десантис ведет себя сдержаннее. При этом губернатор Флориды, хоть и был сначала сторонником Трампа, быстро «переобулся», и теперь его взгляды во многом совпадают с Байденом, в том числе и по России. Но что касается конкретно Украины, Десантис выражает непопулярную в Белом доме точку зрения: по его мнению, членство Киева в НАТО не отвечает интересам США, как и предоставление Киеву «чеков с непроставленной суммой».

Бывший посол США в ООН Никки Р. Хейли, кандидат от Республиканской партии на пост президента США Фото: Global look Press/CNP/AdMedia

Среди остальных кандидатов шансы, хотя и очень маленькие, есть также у Вивека Рамасвами и Роберта Ф. Кеннеди – младшего. Оба отличаются от всех остальных своей позицией по отношению к России. Рамасвами обещал снять санкции с РФ и обеспечить мир на Украине, согласившись с контролем Москвы над новыми территориями и пообещав заблокировать членство Киева в НАТО в обмен на выход России из потенциального военного союза с Китаем. Аналитики считают, что он всего лишь вторит Трампу, называя его младшей версией, и прочат ему максимум место вице-президента.

Кеннеди-младший выглядит более самодостаточным, а его убеждения демонстрируют намерение возродить наследие дяди и своего отца (сенатора Кеннеди). Он уверен, что ослабление России только навредит безопасности самих США, и призывает к конструктивному диалогу с Москвой. Украинский конфликт он считает ошибкой, которую спровоцировали США и НАТО.