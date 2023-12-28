Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена

Новый виток миграционного кризиса на южной границе в США бьет по шансам Байдена на выборах в 2024 году. Многотысячный караван мигрантов из стран Латинской Америки выдвинулся к границе Штатов и Мексики, чему администрация последней не препятствует , настаивая на правах беженцев на лучшую жизнь. И пока республиканцы бьют тревогу и настаивают на усилении защиты границ, демократы не предпринимают активных действий , опасаясь негативной реакции латиноамериканского электората в предвыборный год. Что спровоцировало новый кризис и как это повлияет на позиции нынешнего хозяина Овального кабинета — в материале «Известий» .

Взгляды США и Мексики на миграционный вопрос

Проблема нелегальной миграции стала тонким местом политики президента США Джо Байдена , и это потенциально может ударить также и по его шансам переизбраться в 2024 году. Плохо регулируемые потоки беженцев со стороны Мексики оказались также камнем преткновения между республиканцами и демократами в процессе согласования военной помощи Украине в декабре этого года.

Для поиска решения обострившегося кризиса 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен, министр национальной безопасности Алехандро Майоркас и советник по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл прервали свои рождественские каникулы и направились в Мехико , чтобы встретиться с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS/Raquel Cunha

— Мы настроены сотрудничать с Мексикой для решения наших общих проблем , включая урегулирование вопроса беспрецедентной нерегулярной миграции в регионе и борьбу с распространением фентанила и других синтетических наркотиков, — подвел итоги встречи Энтони Блинкен.

В свою очередь, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сторонам удалось достичь «важных для обеих стран соглашений» , а также подчеркнул особую важность сохранения добрососедских отношений между США и Мексикой в нынешних условиях.

Перед встречей с высокопоставленными лицами США 21 декабря президент Мексики поговорил по телефону с Байденом, до этого глава Белого дома и Лопес Обрадор встречались на форуме стран ОПЕК. Оба раза основными темами обсуждений были вопросы миграции и наркотрафика.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором Фото: REUTERS/Raquel Cunha

Что спровоцировало новый виток миграционного кризиса

За несколько дней до католического Рождества караван из более чем 10 тыс. человек выдвинулся из близкого к границе с Гватемалой мексиканского города Тапачула (штат Чьяпас) в сторону южной границы США .

Дорога длиной в примерно 1,6 тыс. км от Тапачула до одного из пограничных пунктов в Техасе занимает больше двух недель пешего пути без регулярного доступа к питьевой воде, еде и медицинской помощи.

— Сегодня мы самые бедные из бедных, те, у кого нет денег на визы, нет денег, чтобы заплатить койоту (люди, которые помогают перейти границу. — «Известия»), идем пешком, потому что это единственная возможность, которую нам предоставляет Мексика , — говорит один из участников шествия.

По словам одного из координаторов каравана Луиса Рей Гарсия Вийагран, среди мигрантов из 24 стран (в основном из Венесуэлы, Кубы и Гаити) как минимум 3 тыс. несовершеннолетних. Под лозунгом «Исход из бедности» семьи с детьми, пары и одиночные мигранты следуют в США с надеждой получить разрешение на работу и добиться лучшей жизни.

Мигранты идут пешком, покидая Тапачулу в составе каравана, чтобы попытаться добраться до границы с США Фото: REUTERS/Jose Torres

— Мы прошли большой путь пешком. Честно говоря, я уже даже не знаю, сколько километров. Моя трехлетняя дочь уже не может идти. Я несу ее на руках, потому что ей необходимо отдохнуть, она болеет , — рассказал прессе мужчина из Гондураса.

Недовольные условиями жизни в своих собственных странах, они готовы ждать несколько лет возможности легализоваться в Соединенных Штатах, перебиваясь все это время нелегальными подработками, за которые в любом случае они получат больше денег, чем в странах их происхождения.

Правительство Мексики практически не препятствует движению колонны. Ей разрешили перейти через границу с Гватемалой в надежде, что у мигрантов не хватит сил, чтобы пересечь страну — более 1,5 тыс. км. А путники при этом отмечают, что постоянно сталкиваются с жестокостью и коррупцией со стороны мексиканских правоохранителей.

Официальная позиция Мехико заключается в том, что США должны дать мигрантам право на лучшую жизнь, в то время как на их страны наложены многочисленные американские санкции, препятствующие благополучию граждан .

Фото: Global Look Press/Xin Yuewei

— Конгрессу следует выделить ресурсы на поддержку бедных народов Латинской Америки и Карибского бассейна вместо того, чтобы ставить барьеры, заборы из колючей проволоки или думать о строительстве стен, — считает Лопес Обрадор.

Мигрантов особенно много в Мехико, рассказал «Известиям» житель Мексики. По его словам, по началу местные жители не выражали резкого протеста, тем не менее сейчас это уже начинает становиться проблемой, так как они заполоняют улицы и парки, иногда даже занимаются воровством .

В течение 2023 года порядка 2,2 млн мигрантов попытались пересечь границу между Мексикой и США, это один из крупнейших годовых показателей за всю историю подсчетов . Большое число желающих в том числе связано с отменой 42 статьи Кодекса США, введенной в связи с пандемией COVID-19. Ограничение позволяло пограничникам не допускать в страну иностранцев без объяснения причин и выяснений целей, обосновывая это угрозой ввоза в США опасных инфекций.

Граница между Мексикой и США считается самым опасным сухопутным миграционным маршрутом в мире. По данным за 2022 год там было зарегистрировано 686 пропавших без вести или погибших людей , что составляет почти половину от этого показателя по всем границам Северной и Южной Америки (1457).

Фото: Global Look Press/Xin Yuewei

На что рассчитывает Байден

Согласно ноябрьскому опросу NBC News, 74% избирателей поддерживают увеличение финансирования безопасности границы США с Мексикой . Причем из числа опрошенных республиканцев 93% высказались в пользу этого решения, среди приверженцев Демократической партии эту идею поддерживают 58% . Поэтому вопрос безопасности южной границы, скорее всего, станет важным для избирателей накануне выборов в следующем году.

Традиционно за усиление южной границы и борьбу с незаконной миграцией выступают как раз члены Республиканской партии. В свою очередь, демократы придерживаются позиции открытых границ и считают расизмом ограничения по въезду для иностранцев.

— Демократическая партия полагает, что, поддерживая иммиграцию, у нее получится разбавить состав консервативных южных штатов и со временем получить много новых избирателей , — считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По некоторым подсчетам, за годы правления Байдена число мигрантов, попавших в США через южную границу, достигло 6,5 млн человек. Критики политики нынешнего президента США называют неконтролируемый поток нелегалов главным провалом президентства Байдена .

Фото: Global Look Press/Jon Putman

Тем временем администрация нынешнего президента США хоть и создает для американского населения иллюзию борьбы с миграцией не делает резких движений, рассчитывая на голоса латиноамериканского сообщества в Штатах .

— Байден зарабатывает очки среди латиноамериканского населения, потому что среди людей, которые идут в караванах, много родственников тех, кто уже обосновался в Штатах. Поэтому, чтобы воссоединиться со своими родственникам, натурализовавшиеся латиноамериканцы заинтересованы голосовать за демократов , — говорит политолог Игорь Пшеничников.

У Джо Байдена сейчас рекордно низкий рейтинг за все его время у власти . На начало декабря, пишет Reuters, 53% были недовольны его политикой.



С тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года, его администрация действовала по ряду направлений, чтобы отменить введенные Трампом ограничения для мигрантов. В частности, он распорядился увеличить допустимое число приема беженцев с Кубы, из Гайти, Никарагуа и Венесуэлы до 30 тыс. ежемесячно. В рамках этой программы мигрантам разрешено оставаться в США на срок до двух лет. Поскольку электорат с миграционным прошлым, в основном, голосует за демократов, любые действия, направленные на ужесточение мер контроля, ударят по уровню поддержки Байдена на будущих выборах. Именно с этим, считают эксперты, связано нежелание Белого дома активно браться за этот вопрос .

Фото: Global Look Press/Xin Yuewei

Тем временем, кандидаты-республиканцы на предвыборных дебатах продолжают соревноваться, выдвигая предложения по решению миграционного вопроса . Так, губернатор Флориды Рон Десантис выразил намерение положить конец гражданству по праву почвы (то есть приобретение гражданства США по факту рождения на территории государства).

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что усложнит поиск работы для иммигрантов без документов, а также будет восстанавливать политику эпохи экс-президента Дональда Трампа, когда беженцы должны были оставаться в Мексике до начала слушаний по их делу. А предприниматель Вивек Рамасвами среди прочих мер даже рассчитывает использовать армию для борьбы с миграцией на южной границе США.