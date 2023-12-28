Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена
Новый виток миграционного кризиса на южной границе в США бьет по шансам Байдена на выборах в 2024 году. Многотысячный караван мигрантов из стран Латинской Америки выдвинулся к границе Штатов и Мексики, чему администрация последней не препятствует, настаивая на правах беженцев на лучшую жизнь. И пока республиканцы бьют тревогу и настаивают на усилении защиты границ, демократы не предпринимают активных действий, опасаясь негативной реакции латиноамериканского электората в предвыборный год. Что спровоцировало новый кризис и как это повлияет на позиции нынешнего хозяина Овального кабинета — в материале «Известий».
Взгляды США и Мексики на миграционный вопрос
Проблема нелегальной миграции стала тонким местом политики президента США Джо Байдена, и это потенциально может ударить также и по его шансам переизбраться в 2024 году. Плохо регулируемые потоки беженцев со стороны Мексики оказались также камнем преткновения между республиканцами и демократами в процессе согласования военной помощи Украине в декабре этого года.
Для поиска решения обострившегося кризиса 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен, министр национальной безопасности Алехандро Майоркас и советник по национальной безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл прервали свои рождественские каникулы и направились в Мехико, чтобы встретиться с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
— Мы настроены сотрудничать с Мексикой для решения наших общих проблем, включая урегулирование вопроса беспрецедентной нерегулярной миграции в регионе и борьбу с распространением фентанила и других синтетических наркотиков, — подвел итоги встречи Энтони Блинкен.
В свою очередь, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что сторонам удалось достичь «важных для обеих стран соглашений», а также подчеркнул особую важность сохранения добрососедских отношений между США и Мексикой в нынешних условиях.
Перед встречей с высокопоставленными лицами США 21 декабря президент Мексики поговорил по телефону с Байденом, до этого глава Белого дома и Лопес Обрадор встречались на форуме стран ОПЕК. Оба раза основными темами обсуждений были вопросы миграции и наркотрафика.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором
Что спровоцировало новый виток миграционного кризиса
За несколько дней до католического Рождества караван из более чем 10 тыс. человек выдвинулся из близкого к границе с Гватемалой мексиканского города Тапачула (штат Чьяпас) в сторону южной границы США.
Дорога длиной в примерно 1,6 тыс. км от Тапачула до одного из пограничных пунктов в Техасе занимает больше двух недель пешего пути без регулярного доступа к питьевой воде, еде и медицинской помощи.
— Сегодня мы самые бедные из бедных, те, у кого нет денег на визы, нет денег, чтобы заплатить койоту (люди, которые помогают перейти границу. — «Известия»), идем пешком, потому что это единственная возможность, которую нам предоставляет Мексика, — говорит один из участников шествия.
По словам одного из координаторов каравана Луиса Рей Гарсия Вийагран, среди мигрантов из 24 стран (в основном из Венесуэлы, Кубы и Гаити) как минимум 3 тыс. несовершеннолетних. Под лозунгом «Исход из бедности» семьи с детьми, пары и одиночные мигранты следуют в США с надеждой получить разрешение на работу и добиться лучшей жизни.
Мигранты идут пешком, покидая Тапачулу в составе каравана, чтобы попытаться добраться до границы с США
— Мы прошли большой путь пешком. Честно говоря, я уже даже не знаю, сколько километров. Моя трехлетняя дочь уже не может идти. Я несу ее на руках, потому что ей необходимо отдохнуть, она болеет, — рассказал прессе мужчина из Гондураса.
Недовольные условиями жизни в своих собственных странах, они готовы ждать несколько лет возможности легализоваться в Соединенных Штатах, перебиваясь все это время нелегальными подработками, за которые в любом случае они получат больше денег, чем в странах их происхождения.
Правительство Мексики практически не препятствует движению колонны. Ей разрешили перейти через границу с Гватемалой в надежде, что у мигрантов не хватит сил, чтобы пересечь страну — более 1,5 тыс. км. А путники при этом отмечают, что постоянно сталкиваются с жестокостью и коррупцией со стороны мексиканских правоохранителей.
Официальная позиция Мехико заключается в том, что США должны дать мигрантам право на лучшую жизнь, в то время как на их страны наложены многочисленные американские санкции, препятствующие благополучию граждан.
— Конгрессу следует выделить ресурсы на поддержку бедных народов Латинской Америки и Карибского бассейна вместо того, чтобы ставить барьеры, заборы из колючей проволоки или думать о строительстве стен, — считает Лопес Обрадор.
Мигрантов особенно много в Мехико, рассказал «Известиям» житель Мексики. По его словам, по началу местные жители не выражали резкого протеста, тем не менее сейчас это уже начинает становиться проблемой, так как они заполоняют улицы и парки, иногда даже занимаются воровством.
В течение 2023 года порядка 2,2 млн мигрантов попытались пересечь границу между Мексикой и США, это один из крупнейших годовых показателей за всю историю подсчетов. Большое число желающих в том числе связано с отменой 42 статьи Кодекса США, введенной в связи с пандемией COVID-19. Ограничение позволяло пограничникам не допускать в страну иностранцев без объяснения причин и выяснений целей, обосновывая это угрозой ввоза в США опасных инфекций.
Граница между Мексикой и США считается самым опасным сухопутным миграционным маршрутом в мире. По данным за 2022 год там было зарегистрировано 686 пропавших без вести или погибших людей, что составляет почти половину от этого показателя по всем границам Северной и Южной Америки (1457).
На что рассчитывает Байден
Согласно ноябрьскому опросу NBC News, 74% избирателей поддерживают увеличение финансирования безопасности границы США с Мексикой. Причем из числа опрошенных республиканцев 93% высказались в пользу этого решения, среди приверженцев Демократической партии эту идею поддерживают 58%. Поэтому вопрос безопасности южной границы, скорее всего, станет важным для избирателей накануне выборов в следующем году.
Традиционно за усиление южной границы и борьбу с незаконной миграцией выступают как раз члены Республиканской партии. В свою очередь, демократы придерживаются позиции открытых границ и считают расизмом ограничения по въезду для иностранцев.
— Демократическая партия полагает, что, поддерживая иммиграцию, у нее получится разбавить состав консервативных южных штатов и со временем получить много новых избирателей, — считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По некоторым подсчетам, за годы правления Байдена число мигрантов, попавших в США через южную границу, достигло 6,5 млн человек. Критики политики нынешнего президента США называют неконтролируемый поток нелегалов главным провалом президентства Байдена.
Тем временем администрация нынешнего президента США хоть и создает для американского населения иллюзию борьбы с миграцией не делает резких движений, рассчитывая на голоса латиноамериканского сообщества в Штатах.
— Байден зарабатывает очки среди латиноамериканского населения, потому что среди людей, которые идут в караванах, много родственников тех, кто уже обосновался в Штатах. Поэтому, чтобы воссоединиться со своими родственникам, натурализовавшиеся латиноамериканцы заинтересованы голосовать за демократов, — говорит политолог Игорь Пшеничников.
У Джо Байдена сейчас рекордно низкий рейтинг за все его время у власти. На начало декабря, пишет Reuters, 53% были недовольны его политикой.
С тех пор, как Байден вступил в должность в январе 2021 года, его администрация действовала по ряду направлений, чтобы отменить введенные Трампом ограничения для мигрантов. В частности, он распорядился увеличить допустимое число приема беженцев с Кубы, из Гайти, Никарагуа и Венесуэлы до 30 тыс. ежемесячно. В рамках этой программы мигрантам разрешено оставаться в США на срок до двух лет. Поскольку электорат с миграционным прошлым, в основном, голосует за демократов, любые действия, направленные на ужесточение мер контроля, ударят по уровню поддержки Байдена на будущих выборах. Именно с этим, считают эксперты, связано нежелание Белого дома активно браться за этот вопрос.
Тем временем, кандидаты-республиканцы на предвыборных дебатах продолжают соревноваться, выдвигая предложения по решению миграционного вопроса. Так, губернатор Флориды Рон Десантис выразил намерение положить конец гражданству по праву почвы (то есть приобретение гражданства США по факту рождения на территории государства).
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что усложнит поиск работы для иммигрантов без документов, а также будет восстанавливать политику эпохи экс-президента Дональда Трампа, когда беженцы должны были оставаться в Мексике до начала слушаний по их делу. А предприниматель Вивек Рамасвами среди прочих мер даже рассчитывает использовать армию для борьбы с миграцией на южной границе США.