Миграционный допрос: почему минюст США хочет судиться со штатом Техас

Минюст США подал в суд на Техас и губернатора Грега Эбботта из-за того, что местные власти построили барьер на границе с Мексикой на реке Рио-Гранде . Штат таким образом планировал сдерживать поток нелегалов, однако федеральный центр требует убрать сооружение. Впрочем, судебное разбирательство вряд ли приведет к отставке губернатора, однако может накалить противостояние между демократами и республиканцами . Особенно если учитывать, что у партий кардинально различается подход к миграционной политике. Подробнее о проблеме с американо-мексиканской границей — в материале «Известий» .

Местные против федералов

Нелегальная миграция на американо-мексиканской границе по-прежнему остается одним из основных нерешенных вопросов . Согласно опросу Harvard-Harris, почти четверть респондентов в США (24%) назвали потоки нелегалов главной проблемой, с которой сталкивается страна , выше оказались только инфляция (34%) и состояние экономики (26%).

При этом наибольшую нагрузку от наплыва мигрантов испытывает республиканский Техас с самой протяженной границей с Мексикой . Чтобы как-то изменить ситуацию, власти штата в июле приняли решение установить на реке Рио-Гранде плавучий барьер — соединенные друг с другом буи диаметром больше метра . Также губернатор Техаса Грег Эбботт рассказал, что в планах возвести еще больше барьеров, в том числе протянуть колючую проволоку на границе.

Оранжевые буи, сложенные рядом с берегом реки Рио-Гранде в Игл-Пассе в штате Техас Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Однако радикальные решения «красных» властей идут вразрез с позицией находящихся в Вашингтоне демократов , которые придерживаются более мягкой миграционной политики. Результатом противостояния местных и федеральных властей стало то, что минюст США подал иск на Техас и Эбботта в федеральный суд в Остине .

В документе говорится, что губернатор подобным решением нарушил американское законодательство, так как сооружение подобных барьеров требует одобрения инженерного корпуса армии Соединенных Штатов, а власти Техаса не запрашивали и не получали его.

В ведомстве подчеркнули: заграждение «создает угрозу судоходству и общественной безопасности», а также «проблемы гуманитарного характера» . К тому же плавучий барьер может нанести ущерб внешней политике страны, особенно учитывая, что Мексика уже выразила протест по дипломатическим каналам.

О планах подать судебный иск, если власти штата не уберут баррикады на Рио-Гранде, минюст предупредил губернатора Техаса еще на прошлой неделе, однако 24 июля Грег Эбботт в ответном письме ведомству заявил, что не выполнит это требование.

Мигранты, ищущие убежища, идут по реке Рио-Гранде между плавучим забором и берегом реки в поисках отверстия в проволочном заборе в штате Техас в США, 24 июля 2023 года Фото: REUTERS/Go Nakamura

« Чтобы устранить риск того, что мигранты пострадают при незаконном пересечении границы, вы должны обеспечить соблюдение законов Соединенных Штатов, запрещающих нелегальную иммиграцию за пределами точек въезда », — подчеркнул глава штата.

В интервью Fox News Эбботт добавил, что плавучий барьер смог отпугнуть «десятки, а может, и сотни тысяч» мигрантов, которые хотели нелегально пересечь границу. Также губернатор заявил, что готов подать иск в Верховный суд, чтобы защитить «суверенитет своего штата и его конституционное право на охрану границ».

Впрочем, в ответ от Белого дома Грег Эбботт получил лишь критику.

— Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и найти способ работать вместе, он продолжает использовать жестокие, несправедливые и бесчеловечные методы , — сказала пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер.

Республиканцы против демократов

Несмотря на накалившееся противостояние, которое уже переходит в судебную плоскость, ожидать отставки Эбботта не стоит, уверен программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tom Reel

— Очень маловероятно, что это закончится отставкой, потому что губернатора все-таки выбирает население штата , он не назначается федеральным центром. Соответственно, уйти в отставку он может, только если будет крупный скандал на региональном или федеральном уровне, — объяснил он.

О том, что Эбботта вряд ли ждет отставка, свидетельствует и рейтинг техасского губернатора, который в последний год колебался от 43 до 49%, а сейчас находится на уровне 47% . Вместе с тем больше половины населения штата (около 57%) поддерживает проводимую региональными властями политику в отношении нелегальной миграции.

По словам эксперта, иск минюста скорее может привести к обострению ситуации по линии противостояния Демократической и Республиканской партий . Он напомнил, что в свое время группа губернаторов смогла успешно пролоббировать расширение своих полномочий и снижение влияния федерального центра в штатах . Если же Вашингтон попытается повлиять на губернаторов, в данном случае на Эбботта, то это может создать негативный фон, напрячь глав других штатов, особенно республиканцев, а также обострить политическую обстановку.

Фото: REUTERS/Go Nakamura

— Сейчас демократическая администрация, а в Техасе республиканский губернатор. Так что это может рассматриваться так: демократический федеральный центр давит на штат. Это может быть неправильно и негативно воспринято , — предупредил Суховерхов. — Причем здесь не столько попытка давления на штат в политическом смысле, сколько попытка давления для решения вполне конкретной задачи — проведения своей демократической политики в отношении миграции.

Дело в том, что республиканцы, особенно Техас как приграничный штат, относятся к нелегальной миграции крайне негативно, ничего не имея против легальной .

— Политика экс-президента Дональда Трампа (с его планом построить стену на границе с Мексикой. — «Известия») отражала то, что хотели бы видеть республиканские избиратели: нужно с нелегальной миграцией бороться жестко. Демократы же заявляют: эти люди бегут от бедности, нищеты, наркокартелей и им нужна защита, выступая за то, что их нужно инкорпорировать в общество США , так как это и дополнительные рабочие руки, и дополнительные избиратели, — пояснил эксперт.