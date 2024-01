Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

Президент США Джо Байден 5 января выступил с предвыборной речью в Вэлли-Фордже в штате Пенсильвания. Он заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.

«Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда. <…> Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях демократия, свобода», — добавил он.

В своей речи Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов.

Ранее, 31 декабря, газета The Financial Times написала, что Байдена одобряет лишь 39% американцев. Отмечается, что, несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами.

29 декабря бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году. По его словам, Байден — самый непопулярный президент со времен окончания Второй мировой войны.

При этом бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» 26 декабря заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Байден 6 декабря заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

За день до этого Байден сообщил, что вряд ли он решился бы стать главой государства снова, если бы его предшественник Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос 19 ноября сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.