Financial Times заявила о неодобрении Байдена большей частью американцев

Нынешнего президента США Джо Байдена одобряет лишь 39% американцев, несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами. Об этом сообщает издание Financial Times 31 декабря.

Как считают журналисты издания, основными проблемами 81-летнего Байдена как кандидата в президенты является его преклонный возраст. Также важным минусом президента назвали отсутствие ответов на ключевые вопросы о политике, экономике и миграционном кризисе.

Кроме того, администрация Байдена позиционирует его как защитника демократии и прав американцев.

Существует вероятность, что демократическая партия захочет сменить кандидата на выборах, но это может увеличить шансы на победу бывшего президента США и нынешнего соперника Байдена Дональда Трампа, сообщается в статье.

Ранее в этот же день Financial Times сообщало, что Трамп не одержит победу на предстоящих выборах, а компания X (бывшая Twitter) обанкротится в 2024 году. По мнению авторов материала, Трамп не станет вновь президентом США, но, в случае если ему удастся преодолеть юридические препятствия против выдвижения в штатах Мэн и Колорадо, выборы будут отмечены «очень напряженной гонкой». Также в материале указывается на то, что в последнее время рекламодатели всё чаще отказываются от размещения в X, а «попытки создать новые источники дохода терпят крах».

До этого, 29 декабря, бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.