Реклама
Прямой эфир
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Общество
В Москве мошенники обманом похитили 12 млн рублей с банковского счета пенсионера
Спорт
Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти
Мир
Будущая партия ФРГ заявила о планах выступать за сближение с Россией
Происшествия
В Москве на шоссе загорелся грузовик
Мир
Источник сообщил о планах Израиля переселить в Египет палестинцев из Газы
Мир
Протестующие в Белграде разбили палаточный городок на оживленной улице
Мир
Иран отверг критику Запада об увеличении производства обогащенного урана
Мир
Источник допустил «залет» в Польшу зенитной ракеты С-300 или С-200 ВСУ
Интернет и технологии
Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам
Мир
На Украине разоблачена сеть работавших в Европе и США мошеннических call-центров
Общество
На границе РФ с Грузией и Азербайджаном после реконструкции открыли два КПП
Авто
МВД заявило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав
Мир
В Киеве пообещали в будущем году выплатить пенсии и зарплаты вовремя
Общество
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей
Сюжет:

В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году

WP: Байден — самый непопулярный президент со времен окончания Второй мировой войны
0
Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году. Об этом 29 декабря заявил бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для The Washington Post (WP).

«Байден — самый непопулярный президент со времен окончания Второй мировой войны», — рассказал журналист.

Он привел результаты опросов, проведенных университетом Monmouth и телеканалом CNN. Более 76% опрошенных учебным заведением респондентов считают, что Байден слишком стар для второго срока. Телеканал же опросил демократов, 67% из которых признались, что хотели бы, чтобы кандидатом от их партии в предстоящих выборах был кто-то другой.

Журналист подчеркнул, что эта информация поверхностно показывает масштабы провалов главы США. Тиссен перечисляет лишь несколько примеров неудач Байдена: так, он перевел Ирану $6 млрд для освобождения пятерых американских заложников, объявил «драконовские» ограничения по сокращению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобилей, пытаясь заставить американцев перейти на электромобили, и слабо отреагировал на китайский воздушный шар, нарушивший границы США. Более того, пишет колумнист, президент назначил окружным судьей Восточного округа Вашингтона женщину, которая не смогла ответить на вопрос сенатора Джона Кеннеди о Конституции страны.

Помимо этого, Тиссен обвинил Байдена в блокировании добычи урана в США, чем только повысил зависимость государства от России. Тиссен указал, что президент «слишком медленно перекачивает оружие на Украину». В январе этого года он согласился передать Киеву танки M1A1, но в страну они были поставлены только в сентябре.

Также, как подчеркнул журналист, Байден помешал союзникам по НАТО предоставить Киеву четкий план по вступлению в альянс, так как «боялся спровоцировать Москву». В прошлом году такое же поведение американского лидера заняло первую строчку в подобном рейтинге Тиссена.

Никто, если не он: Байден рушит шансы демократов на выборах-2024
Удастся ли республиканцам объявить президенту импичмент

Ранее, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп впервые обогнал Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023