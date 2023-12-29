В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году

Намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году. Об этом 29 декабря заявил бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для The Washington Post (WP).

«Байден — самый непопулярный президент со времен окончания Второй мировой войны», — рассказал журналист.

Он привел результаты опросов, проведенных университетом Monmouth и телеканалом CNN. Более 76% опрошенных учебным заведением респондентов считают, что Байден слишком стар для второго срока. Телеканал же опросил демократов, 67% из которых признались, что хотели бы, чтобы кандидатом от их партии в предстоящих выборах был кто-то другой.

Журналист подчеркнул, что эта информация поверхностно показывает масштабы провалов главы США. Тиссен перечисляет лишь несколько примеров неудач Байдена: так, он перевел Ирану $6 млрд для освобождения пятерых американских заложников, объявил «драконовские» ограничения по сокращению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобилей, пытаясь заставить американцев перейти на электромобили, и слабо отреагировал на китайский воздушный шар, нарушивший границы США. Более того, пишет колумнист, президент назначил окружным судьей Восточного округа Вашингтона женщину, которая не смогла ответить на вопрос сенатора Джона Кеннеди о Конституции страны.

Помимо этого, Тиссен обвинил Байдена в блокировании добычи урана в США, чем только повысил зависимость государства от России. Тиссен указал, что президент «слишком медленно перекачивает оружие на Украину». В январе этого года он согласился передать Киеву танки M1A1, но в страну они были поставлены только в сентябре.

Также, как подчеркнул журналист, Байден помешал союзникам по НАТО предоставить Киеву четкий план по вступлению в альянс, так как «боялся спровоцировать Москву». В прошлом году такое же поведение американского лидера заняло первую строчку в подобном рейтинге Тиссена.

Ранее, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп впервые обогнал Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.