FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах, а компания X обанкротится в 2024 году. Такой прогноз опубликовала газета The Financial Times в воскресенье, 31 декабря.

По мнению авторов материала, Трамп не станет вновь президентом США, но, в случае если ему удастся преодолеть юридические препятствия против выдвижения в штатах Мэн и Колорадо, выборы будут отмечены «очень напряженной гонкой».

Однако в любом случае, отмечается в статье, победу в ней одержит нынешний американский лидер Джо Байден.

Кроме того, авторы считают, что принадлежащую миллиардеру Илону Маску компанию X (бывшая Twitter) в наступающем году ждет банкротство. В материале указывается на то, что в последнее время рекламодатели всё чаще отказываются от размещения в X, а «попытки создать новые источники дохода терпят крах».

Среди других прогнозов, сделанных изданием, — оценка развития ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. Так, авторы материала предсказывают, что война Израиля с движением ХАМАС не приведет к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке, США и Иран не станут втягиваться в него. По мнению обозревателей, есть надежда, что дипломатическое давление сдержит ситуацию, поскольку «ни Вашингтон, ни Тегеран не хотят более широкого регионального конфликта».

Делая прогноз по поводу украинского конфликта, газета указала на то, что США и ЕС продолжат финансировать Киев, несмотря на проблемы с согласованием помощи в конце текущего года. При этом, если Трамп все-таки вернется на пост президента США, это станет проблемой для поддержки Украины, отметили авторы статьи. Кроме того, Киев, как отмечается, в наступающем году будет сталкиваться со всё более растущим давлением по поводу переговоров с Москвой.

Между тем 30 декабря заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Трамп.

До этого, 29 декабря, бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.

Ранее, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.