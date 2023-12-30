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Медведев составил шуточный прогноз на 2024 год

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором президент США Джо Байден будет объявлен в международный розыск, а новым главой государства станет приговоренный к 99 годам тюрьмы бывший американский лидер Дональд Трамп. В публикации 30 декабря в политик напомнил, что год назад уже «вносил свой вклад в самые абсурдные прогнозы на будущее».

«Всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве [канцлер ФРГ Олаф] Шольц не заявил, что Германия платит за газ в 10 раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (притом что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)?» — в шутку отметил он в своем Telegram-канале.

В новом списке Медведева топ-7 событий, которые могут произойти в 2024 году. Политик предположил, что начнется массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, а также их приход в американскую политику с последующим получением более половины мест в сенате и палате представителей.

«Объявление в международный розыск Джо Байдена в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками. Приговор по уголовным делам, возбужденным против Дональда Трампа, в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки. Избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена», — спрогнозировал дальше Медведев.

В России, по мнению замруководителя Совбеза РФ, в наступающем году могут быть созданы две новые партии — «Партия пацанов» и «Партия чушпанов», которые впоследствии запретит Минюст «из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте». А в Японии, отметил Медведев, может произойти захват власти Годзиллой и провозглашение его императором Годзиллой I.

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До этого, 29 декабря, бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен в своем рейтинге самых плохих поступков Байдена за год для издания The Washington Post отметил, что намерение американского лидера баллотироваться на должность главы государства на второй срок — его худшее решение в 2023 году.

Ранее, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что экс-президент США Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

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