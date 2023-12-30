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Гороскоп на 2024 год по восточному календарю: точный прогноз для женщин и мужчин

Что приготовил год Дракона для 12 знаков китайского гороскопа
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michael Szönyi
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Следующий год пройдет под знаком таинственного существа — Деревянного Дракона. Согласно восточной астрологии, это мифическое животное обещает много эмоциональных событий и перемен в разных сферах жизни. Предсказание для каждого представителя восточного гороскопа подготовили «Известия».

Китайский новый год 2024: когда он начнется

Китайский гороскоп представляет собой древнюю предсказательную систему, которая сложилась на базе лунно-солнечного календаря. Его данные изменялись в зависимости от фазы дневного и ночного светил. Азиатские народы верили, что гороскоп позволяет предугадать судьбу каждого человека на грядущий год. Считалось, что предсказания позволяли привлекать удачу во все сферы жизни и избегать невезения.

Новый год в Китае начинается с наступлением второго после дня зимнего солнцестояния новолуния. В григорианском календаре это, как правило, соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Если в России новый год считается с 1 января, то следующий год по китайскому календарю в 2024 году наступит позже — 10 февраля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно восточной астрологической системе, каждому лунному году соответствует одно из 12 священных животных и присущие ему свойства, которые могут меняться год от года с учетом влияния на него пяти стихий — земли, дерева, огня, металла и воды. Эти стихии обозначаются разными цветами и каждый год соотносятся с одним животных из почитаемой дюжины. По существующей легенде, Нефритовый император (верховное божество даосского пантеона) созвал к себе во дворец различных животных, чтобы выбрать из них тех, кто помогает человеку в жизни и оберегает его от опасностей. К нему явились 12 достойных животных, которые доказали свою верность людям. В их честь он и назвал годы календаря.

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С 10 февраля 2024 года год Кролика сменит мифический Дракон, находящийся под влиянием стихии дерева, которой соответствуют все оттенки зеленого цвета. Поэтому этот год носит название Зеленого, или Деревянного Дракона. Повторится год под покровительством фантастического Деревянного Дракона только в 2084 году.

Назван символ 2024 года — зеленый деревянный дракон

Год Зеленого Деревянного Дракона: гороскоп на 2024 год

Согласно народным поверьям, дерево в восточной астрологии символизирует физический и духовный рост. Поэтому удача и успех будут сопутствовать уверенным в себе людям, имеющим благородные цели. Зеленый цвет олицетворяет обновление, возрождение, начало новой жизни и массу интересных событий. Всё это придет в жизнь открытых и добрых людей.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В Китае зародилось множество мифов, где основным персонажем является величественный Дракон, олицетворяющий неземную силу и гармонию. Предназначение Дракона — помогать всем, кто в этом нуждается. Причем мощная мифическая энергия помогает Дракону выживать в любых ситуациях, оставаясь невредимым. В 2024 году Деревянный Дракон придаст сил и энергии, которые позволят приспособиться к любым условиям и легче перенести возможные невзгоды.

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Для каждого знака восточного гороскопа год Зеленого Деревянного Дракона принесет что-то новое и интересное.

Крыса. Не следует принимать поспешные решения после конфликтов. Эмоциональная нестабильность будет мешать делам и отношениям. Будьте готовы сменить профессию, чтобы достичь новых высот в профессиональном плане. Романтический аспект будет чувственным и бурным, появятся новые знакомства. В финансовом плане Дракон будет благоволить тем, кто решителен и упорен. Не допускайте постоянных перегрузок. Избегайте обострения хронических заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бык. Лучше отказаться от посещения шумных мероприятий в начале года. Большая растрата энергии на торжествах приведет к дефициту сил для выполнения более важных задач в других сферах. Личная жизнь наладится и станет источником ярких эмоций, если удастся найти баланс между работой и семьей. Проявление решительности и ответственности позволит открыть новые возможности на работе. Год будет насыщен стрессовыми ситуациями, которые могут негативно отразиться на здоровье. Рекомендуется больше заниматься спортом и найти расслабляющее хобби.

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Тигр. Не стоит взваливать на себя огромное количество сложных и масштабных задач с коротким сроком выполнения. Есть большой риск допустить ошибку и потерять правильное направление развития. Умение общаться и слушать позволит наладить гармонию в личной жизни. Год Дракона может принести новые источники дохода, средства от которых важно потратить на разумные цели. Повышается вероятность получения травм дома или на работе. Тяжелые заболевания не побеспокоят Тигров, но рекомендуется следить за питанием, чтобы исключить возможные отравления.

Кролик (Кот). Следует остерегаться ненадежных людей в окружении, чтобы не стать жертвой манипуляций и обмана. В любовном плане возможны яркие быстротечные романы. А инициатива в отношениях поможет вывести их на новый уровень. Важно не ввязываться в финансовые авантюры и решительно отказываться от сомнительных предложений, связанных с деньгами. Китайский гороскоп сулит отличное самочувствие, обилие сил и жизненной энергии. Появится возможность окончательно вылечить беспокоящие травмы и заболевания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дракон. Стоит быть осторожнее с физическими нагрузками. Чрезмерный прилив сил, который будет ощущаться, вдохновит на активности, однако опасайтесь быстрого морального и физического истощения. Внедрять полезные привычки лучше постепенно. В целом, весь год для Драконов сложится удачно. Есть вероятность найти свою любовь даже у тех, кто не планировал новые знакомства. Представители этого знака не будут переживать о деньгах и ощущать их нехватку. Но финансовый рост возможен только для тех, кто готов усердно трудиться. Драконам в 2024 году важно прислушиваться к своему организму и вовремя обращаться за медпомощью, чтобы избежать развития серьезных заболеваний.

Змея. Стоит проявить осмотрительность в общении с малознакомыми людьми. Среди них возможно появление завистников, которые помешают осуществить планы. В личной жизни наступит гармония, одинокие люди встретят своего человека, а у семейных пар получится разрешить конфликты путем разговора. Змеям китайский гороскоп предсказывает в 2024 году финансовую стабильность. Нехватки денег можно не опасаться, но и серьезного финансового обогащения не предвидится. Проблем со здоровьем также не будет, но в весенний период могут случаться периоды моменты грусти, переходящие в депрессивные состояния, которые пройдут ближе к лету.

Зеленый Деревянный Дракон: чего ждать от 2024 года и в чем его встречать
Новый год предвещает физический и духовный рост

Лошадь. Важно сосредоточиться на первостепенных задачах, отбросив все сомнительные планы. Тогда положительные результаты не заставят себя долго ждать. В личных отношениях необходимо придерживаться осторожной тактики, чтобы не нарушить хрупкий баланс интересов в паре. В карьере откроются новые перспективы и повысится вероятность смены сферы деятельности. По восточному гороскопу Лошадей в 2024 году ожидают «финансовые качели». Появятся новые источники обогащения — наследство, выигрыш или денежный подарок. Вместе с тем обостряется риск попасть в долговую яму, поэтому от необдуманных трат лучше воздержаться. Спиртное может стать одной из главных угроз для здоровья этого знака. Следует скорректировать питание, уделить больше времени отдыху и сну и ограничить потребление алкоголя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Коза (Овца). В 2024 году представителям данного знака не следует принимать импульсивные решения, от которых зависит карьера и личная жизнь. Это может привести к непоправимым последствиям. Личная жизнь будет насыщена новыми встречами, вплоть до серьезного романа со свадебным финалом. От финансовых авантюр лучше отказаться — Дракон не принесет удачи в сомнительных сделках. Может ощущаться нехватка энергии из-за стрессов и перегрузок. Важно уделять достаточно времени отдыху и оздоровительным процедурам.

Обезьяна. Год Зеленого Деревянного Дракона будет насыщен событиями с самого начала. Поэтому важно вовремя сориентироваться и научиться оперативно принимать решения, чтобы не упустить выгоду. В любовной сфере астрологи прогнозируют большое количество интересных знакомств, но не все они будут удачными. Появится возможность сменить профессию на более перспективную. Китайский гороскоп предупреждает о возможных незапланированных расходах. Проблем со здоровьем не ожидается. Следующий год — хорошее время для смены имиджа и спортивных начинаний.

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Петух. Не стоит расстраиваться, если не все планы можно будет осуществить в короткий срок. Представителям этого знака необходимо рассматривать проволочки как возможность для поиска новых решений. Рожденные в год Петуха с большой вероятностью влюбятся в 2024 году, и это повлияет на дальнейшие планы. Возможен романтический отдых со второй половинкой или переезд в более комфортные условия. В финансовом плане ожидается стабильный прирост. Усилия в работе будут вознаграждены приятной прибавкой к зарплате. Важно не допускать перегрузок, которые могут подорвать здоровье и сорвать планы. Занятия спортом и регулярные сеансы массажа позволят укрепить физическое и психоэмоциональное состояние.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Собака. Не следует принимать кардинальные решения в вопросах карьеры. Все нововведения в год Дракона лучше осуществлять, хорошо обдумав, иначе есть вероятность допустить крупную ошибку. Романтическая жизнь активизируется ближе к осени. Именно тогда значительно повышается возможность встретить свою вторую половинку или выйти замуж. Повышение квалификации и усиленное обучение позволит увеличить заработок. В год Деревянного Дракона особое внимание следует уделить укреплению иммунитета. В этом поможет здоровый образ жизни и соблюдение режима сна.

Свинья. Появятся новые возможности в разных сферах жизни. Чтобы не упустить удачу, важно проявить настойчивость и упорство. Весной может состояться многообещающее любовное знакомство, а лето станет порой для незабываемых свиданий. В финансовом плане большой прибыли не ожидается, но и серьезных денежных потерь тоже не предвидится. Лучше в этот год быть внимательнее к тратам. В середине 2024 года может развиться хроническая усталость. Важно не впадать в апатию, позволять себе отдыхать и чаще ездить в путешествия.

В целом астрологи утверждают, что 2024 год Зеленого Дракона должен быть удачным. Он принесет счастье и поможет сохранить благополучие. Люди могут рассчитывать на карьерный рост, прибавление в семье и улучшение финансового положения.

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