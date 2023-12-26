Дом для дракона: что приготовить на Новый год и в чем его встречать

Сервировать новогодний стол можно посудой из разных наборов, в качестве подсвечников использовать выпотрошенные яблоки и перевернутые бокалы, дом украсить еловыми ветками, а нарядиться так, чтобы задобрить покровителя 2024 года — Зеленого Деревянного Дракона. Эксперты рассказали о последних трендах праздничного декора, модных образах для вечеринки в ночь на 1 января, а также о том, что подать к столу. Подробнее — в материале «Известий».

Успеть все, везде и сразу

До Нового года всего неделя, еще и рабочая. Поэтому успеть в суете дедлайнов спланировать праздник — задача, на решение которой у многих в графике остаются только выходные. Нужен совет. «Известия» собрали идеи экспертов из разных сфер о том, как красиво встретить Новый год.

Первый пункт в подготовке — украшение дома. Декораторы рекомендуют продумать общее оформление пространства, композицию. Новогодние аксессуары можно разместить по всему дому, добавить живые еловые ветки и подсветку.

— В качестве подсвечников можно использовать, например, яблоки, причём яблоки лучше выбрать яркие, декоративные. Секрет прост — из яблока убирается сердцевина, внутрь вставляется свеча, и оно приобретает вид необычного подсвечника. Представьте, как красиво смотрятся такие подсвечники в заснеженном саду загородного дома. Мандарины могут играть роль декоративной опоры для бенгальских огней, — поделилась с «Известиями» идеями декоратор, историк быта и специалист по протоколу и этикету Ирина Алексина.

Можно использовать предметы в непривычном назначении и в сервировке стола. Например, перевернутые бокалы тоже могут выполнить роль индивидуального подсвечника, а внутри — разместить игрушки или гостинцы. Зеркальный поднос или плоское зеркало на столе будет отражать красоту праздника. Ставку рекомендуют делать и на текстиль.

— Собрать набор новогоднего текстиля можно максимально бюджетно, — сказала «Известиям» декоратор Светлана Бахлина.— Главное не перебарщивать и отдавать предпочтение однотонным базовым цветам: бордовый, темно-зеленый, красный. Рисунки на текстиле очень быстро надоедают и выходят из моды. Исключение — небольшая вышивка, допустим, на бежевой льняной ткани. Минимальный набор, при этом полностью меняющий атмосферу в доме, — новогодний плед, новогодние декоративные наволочки, кухонное полотенце, скатерть.

В тренде натуральные ткани (лен, жатый хлопок), ретро-посуда, эклектика в сервировке — использование тарелок, бокалов и чашек из разных сервизов, отметила основатель цветочного бутика Why Not Полина Рудакова.

— Лентами из красного бархата перевязываются салфетки, украшаются еловые букеты. Особенно актуально — делать тонкие красные банты, — сказала она «Известиям».

Что подать на стол

Например, теплый салат с курицей и грибами, предложила «Известиям» актриса Юлия Высоцкая, чьи рецепты завирусились в Сети в уходящем 2023 году.

— Новый год — самый праздничный праздник в году, поэтому и приготовить всегда хочется что-то необычное. Я люблю делать акцент на одном блюде. Пусть вкусным и сытным будет, например, интересный салат, или горячее, или какой-то необыкновенный пирог, а десерт можно выбрать спокойный, что-то типа сорбе, мусса, крема. Или просто вкусное печенье к чаю, — сказала она «Известиям».

Фото: пресс-служба Юлии Высоцкой

Для салат по рецепту Высоцкой понадобятся филе куриной грудки, апельсин, 100 г грибов портобелло (можно заменить на шампиньоны), столько же бекона и салатных листьев, луковица, два зубчика чеснока, горсть кинзы, три столовых ложки оливкового масла, две — натурального йогурта, одна –—сливочного масла, чайная ложка бальзамического уксуса, по щепотке прованских трав, свежемолотого черного перца и морской соли.

А вот сам рецепт от Юлии Высоцкой:

Куриную грудку и бекон нарезать тонкими полосками, обжарить на одной столовой ложке оливкового масла до золотистого цвета и выложить на бумажное полотенце. Сковороду отставить в сторону, но не мыть. Разогреть в другой сковороде по столовой ложке оливкового и сливочного масла и слегка обжарить нарезанный кольцами лук и зубчик чеснока. Добавить почищенные и крупно нарезанные грибы, соль, перец и прованские травы и, помешивая, жарить два-три минуты. Растереть зубчик чеснока с щепоткой соли. Смешать чеснок, йогурт, столовую ложку оливкового масла, столовую ложку апельсинового сока, чайную ложку бальзамического уксуса, тонко нарезанную или натертую цедру апельсина и щепотку перца. Полить листья салата половиной заправки и выложить на большое блюдо, а сверху — грибы и курицу с беконом. В оставшуюся заправку добавить столовую ложку жирка, в котором жарилась курица, и полить сверху курицу и грибы, присыпать все кинзой и подавать.

В чем встречать

Последний штрих — наряд. Покровитель 2024-го по восточному календарю — Зеленый деревянный дракон. Принято считать, что отмечать праздник нужно в соответствии с характером «хозяина» грядущего года, чтобы дальше сопутствовала удача.

— Астрологи советуют наряды зелёного, красного, белого, золотистого и серебристых цветов, — поделилась с «Известиями» дизайнер одежды Тата Юртова. — Стоит отдать предпочтение тканям с большим процентным содержанием натурального волокна, таким как шелк, бархат, шерсть, велюр, хлопок, в которых будет комфортно. Эффектно будут смотреться как платье, так и брючный костюм.

Дизайнер Белла Потемкина, напротив, рекомендует с зеленым, золотым и красным не рисковать. По ее словам, создать с ними изысканные аристократичные образы — задача сложная.

— Дракон абсолютно точно отражает актуальные тренды. Тот же стиль «old money» или «тихая роскошь» — сдержанные элегантные дорогие вещи, благородные образы. Смело надевайте юбку в пол из глянцевых черных пайеток или платье-футляр в графитовом сиянии, словно с «Оскара». Дополнить образ можно крупными украшениями, — сказала она «Известиям».

В макияже эксперты рекомендуют сделать акцент на сиянии кожи, чего можно добиться с помощью увлажнения и нанесения хайлайтера на выступающие части лица и ключицы, а также выделить либо губы, например, красной помадой, либо глаза.

— В новогоднюю ночь уместно использовать блестки, глиттер, стразы, — сказала «Известиям» звездный визажист и стилист Алена Сидорова.

Актуальные укладки на новогоднюю вечеринку — длинные прямые волосы, голливудская волна и гладкий пучок, заключила эксперт.