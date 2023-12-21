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Детский пир: на Научной елке разработают новую модель саней Деда Мороза

Для гостей новогоднего праздника приготовили увлекательные физические эксперименты и исторический квест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве торжественно открылась Научная елка, которую совместно проводят Музей современной истории России и Политехнический музей. Вместо привычного представления в зале организаторы предложили юным гостям праздника принять участие в увлекательных физических экспериментах, историческом квесте, а также помочь Деду Морозу разработать новую модель его знаменитых саней. Как и положено, приключения заканчиваются вручением подарков. Елка будет проходить до 14 января. Гости в атмосфере увлекательного театрального действа смогут познакомиться с эпохальными для отечественной науки событиями, такими как полет Юрия Гагарина или реализация советского атомного проекта.

Научное волшебство

20 декабря в Музее современной истории России состоялось торжественное открытие Научной елки, которая проводится совместно с Политехническим музеем при поддержке Транспортной группы FESCO. Увлекательное новогоднее представление для детей сочетается с интерактивной просветительской программой и научным квестом по исторической экспозиции, после которых юные участники получают обязательный подарок. Елка будет проходить до 14 января 2024 года.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Елка Политехнического музея всегда необычное мероприятие. Мы опираемся на какие-то научные факты, эксперименты, опыты. Вместо классического представления в зале детям предлагают в специальных научных лабораториях изучить законы движения и узнать, как можно подчинить силы природы и как столетиями развивались технологии от парового котла до атомного реактора и покорения космоса, — сказала заместитель генерального директора Политехнического музея Вера Павлова.

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В центре сюжета Научной елки Дед Мороз — изобретатель, который занимается разработкой новой модификации новогодних саней. Поскольку ему нужно летать по всей стране и даже перемещаться по бескрайним космическим просторам, то необходим надежный и долговечный источник энергии. У Деда Мороза уже есть несколько идей, но, чтобы лучше разобраться в вопросе, он отправится в путешествие во времени по экспозиции исторического музея. Однако что-то идет не так и сказочный волшебник теряется в глубинах времени. Вернуться обратно и создать высокотехнологичную версию саней ему должные помочь юные гости.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сценарий мероприятия можно разделить на три блока. В первом дети посещают несколько лабораторий, где энтузиасты-ученые в исполнении актеров объясняют доступным языком основные физические принципы. Во втором гости проходят исторический квест по экспозиции музея, где они знакомятся с персонажами из разных эпох. Завершается праздник в парадном зале с красивой елкой, где детям вручают подарки.

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— Наша главная задача – чтобы дети понимали важные и сложные вещи. Для этого мы должны «перевести» науку на простой детский язык, чтобы из нашей лаборатории они вышли с научными знаниями, но в понятной словесной форме, — сказала аниматор Софья Морозова, исполнившая роль ученой.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Устроители главным образом ориентировались на две возрастные группы: младшую — от семи до 12 лет, и старшую — от 12 до 15 лет. Однако среди гостей было немало ребят дошкольного возраста, которые с интересом участвовали в веселье. Билеты на елку можно приобрести в свободной продаже. При этом организаторы предусмотрели и благотворительные сеансы, на которые приглашают детей, попавших в особые жизненные обстоятельства. Например, это ребята из семей участников СВО и воспитанники детских домов.

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В форме увлекательного театрального действа гости елки смогут узнать об эпохальных событиях в истории отечественной науки, нашедших отражение в экспозиции Музея современной истории России. Это покорение космоса и первый полет Юрия Гагарина, и советский атомный проект под руководством Игоря Курчатова.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я должна быть проводником детей на протяжении всего пути. С напарницами мы создаем атмосферу, в которой соединяются наука и волшебство. Мы помогаем детям открыть для себя новые знания, но не потерять при этом частицу волшебства и Нового года, — сказала аниматор Виолетта.

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А подарки?

— В этих стенах всегда было много гостей, но здесь никогда не было Деда Мороза. И он в первый раз пришел сюда, потому что две музейные организации объединились, чтобы создать такой прекрасный праздник. Вы получили подарки, но не только поразвлеклись и потанцевали, но и узнали много об истории нашей страны, освоении космоса и великих ученых, которые делали удивительные открытия, — сказала директор Музея современной истории России Екатерина Великанова.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По ее словам, Научная елка — не единственный новый проект исторического музея, который будет реализован в следующем году. Например, скоро там откроется книжная выставка.

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Политехнический музей — один из крупнейших в России, который популяризирует науку и технику. Мы проводим большое количество мероприятий для людей разного возраста. Начиная от малышей до маститых взрослых. На протяжении 70 лет обособленно в этом ряду стоит елка Политехнического музея, которая дает возможность гостям узнать, что такое наука. Наша елка — это чудеса с научной точки зрения. Надеюсь, после нее вы будете более заинтересованы в науке и великие ученые России будущего находятся среди вас, — сказал директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

Научная елка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Благотворительность — своеобразная миссия для ответственного бизнеса. И проекты поддержки детского развития здесь стоят особняком в силу их широты — это и здоровье, и воспитание, и интеллектуальное развитие, — сказал председатель совета директоров Транспортной группы FESCO Андрей Северилов.

Главными действующими лицами в Музее современной истории России в этот день все же стали дети. По словам десятилетней Насти, самым интересным на елке были научные эксперименты, в которых она смогла принять участие.

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