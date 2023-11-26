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Современное ИИскусство: в РФ создали многофункционального робота-художника
В России разработали робота-художника с искусственным интеллектом, который способен писать картины с помощью различных инструментов — кистей, маркеров, ручек, лазеров или даже лезвия ножа, рассказали «Известиям» авторы проекта. По их замыслу, решение пригодится дизайнерам, художникам и иллюстраторам книг. Специалисты в области искусства отмечают, что гаджет может быть полезен в работе, однако пока о его дальнейших перспективах и ценности таких картин говорить рано.
Уникальный робот-художник
В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали многофункционального робота-художника, способного генерировать и писать картины на холстах, используя художественные инструменты, рассказали «Известиям» авторы проекта.
Он представляет собой небольшой гаджет с манипулятором. Ключевое отличие от уже существующих решений — возможность работать на любых поверхностях и использовать при этом совершенно различные инструменты, такие как кисти, ручки, маркеры, лазеры или лезвия ножа. Робот может написать картину, сохранив мазки кистей, и передать фактуру холста, пояснили авторы.
Робот-художник может использоваться сразу для нескольких задач. Во-первых, с его помощью иллюстраторы получат возможность создавать изображения к книгам. Во-вторых, его могут применять дизайнеры интерьеров. С помощью страницы в Сети такой специалист сгенерирует и выберет сразу несколько вариантов картин, которые подходят для конкретного помещения, рассказал один из разработчиков Дмитрий Калякин.
Еще один вариант использования робота — частные пользователи и художники. Для первых разрабатывается сервис, который даст возможность людям самим участвовать в процессе создания картины и влиять на конечный результат. Что касается художников, то они могли использовать робота при создании иллюстраций для тематических выставок и галерей.
— Мы продолжаем искать новые применения для нашего стартапа. Одно из изучаемых направлений — роспись и покраска стен с помощью девайса, — рассказал Дмитрий Калякин.
Прототип гаджета удалось собрать за 5 тыс. рублей. Однако к весне следующего года планируется выпустить новое устройство.
— Мы планируем создать веб-сервис, в котором любой желающий сможет не только сгенерировать изображение по своему вкусу, но и заказать его физическое воплощение — картину, написанную красками на настоящем холсте, — сказал «Известиям» один из разработчиков робота Дмитрий Калякин.
Авторы проекта подчеркивают, что не хотят отнимать труд у художников и иллюстраторов, а цель состоит в том, чтобы помочь им быстрее создавать картины с применением новых технологий.
Будет ли робот-художник востребованным
Разработка студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана выглядит перспективной и открывает новые возможности, отметил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.
— Предложение для частных пользователей весьма привлекательно, так как оно позволяет каждому стать частью процесса создания картины, даже не обладая художественными навыками. Это не просто потребление искусства, но и вовлечение в его создание, что может стать уникальным и увлекательным опытом, — отметил эксперт.
Художники-иллюстраторы, книжные дизайнеры уже сейчас пробуют использовать нейросети. Однако это всегда сотворчество, то есть реальный человек довольно плотно работает с ИИ: обучает его, корректирует запросы и так далее, чтобы получить желаемый результат, отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Курехина Сергей Уваров.
— Не уверен, что он может понадобиться иллюстраторам книг, поскольку у них работа идет исключительно в цифровом формате. А вот для оформления интерьеров — вполне. Если робот проанализирует интерьер, сопоставит его с базой похожих интерьеров и подготовит физическую картину, которая хорошо впишется в этот интерьер, то почему бы и нет, — сказал эксперт.
По его словам, вопрос о ценности таких вещей более сложен.
— С одной стороны, мы понимаем, что коллекционеры платят прежде всего за имя художника, его репутацию. То есть с этой точки зрения «творчество» робота едва ли может принести сильно больше себестоимости создания таких работ, — отметил специалист. — Но, с другой стороны, первая картина, созданная с помощью нейросети, была продана за очень внушительную сумму. Там работал фактор новизны, технологического эксперимента. Гипотетически с роботом может повториться эта ситуация, но только один раз.
Такое устройство могло бы быть полезно в прикладной и сувенирной промышленности, полагает основатель The Bridge Club, дизайнер Ольга Дворецкая.
— Например, если научить робота расписывать различные чашки, блюдца и так далее под гжель, хохлому, то это значительно бы упростило работу человека, — сказала она.
Если авторы проекта будут расширять возможности своего робота-художника, то это изобретение станет популярным среди деятелей искусства, считает эксперт.