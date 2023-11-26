Современное ИИскусство: в РФ создали многофункционального робота-художника

В России разработали робота-художника с искусственным интеллектом, который способен писать картины с помощью различных инструментов — кистей, маркеров, ручек, лазеров или даже лезвия ножа , рассказали «Известиям» авторы проекта. По их замыслу, решение пригодится дизайнерам, художникам и иллюстраторам книг . Специалисты в области искусства отмечают, что гаджет может быть полезен в работе, однако пока о его дальнейших перспективах и ценности таких картин говорить рано.

Уникальный робот-художник

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали многофункционального робота-художника, способного генерировать и писать картины на холстах, используя художественные инструменты, рассказали «Известиям» авторы проекта.

Фото: МГТУ им. Баумана Многофункциональный робот-художник

Он представляет собой небольшой гаджет с манипулятором. Ключевое отличие от уже существующих решений — возможность работать на любых поверхностях и использовать при этом совершенно различные инструменты, такие как кисти, ручки, маркеры, лазеры или лезвия ножа . Робот может написать картину, сохранив мазки кистей, и передать фактуру холста , пояснили авторы.

Робот-художник может использоваться сразу для нескольких задач. Во-первых, с его помощью иллюстраторы получат возможность создавать изображения к книгам . Во-вторых, его могут применять дизайнеры интерьеров . С помощью страницы в Сети такой специалист сгенерирует и выберет сразу несколько вариантов картин, которые подходят для конкретного помещения, рассказал один из разработчиков Дмитрий Калякин.

Еще один вариант использования робота — частные пользователи и художники . Для первых разрабатывается сервис, который даст возможность людям самим участвовать в процессе создания картины и влиять на конечный результат . Что касается художников, то они могли использовать робота при создании иллюстраций для тематических выставок и галерей .

— Мы продолжаем искать новые применения для нашего стартапа. Одно из изучаемых направлений — роспись и покраска стен с помощью девайса , — рассказал Дмитрий Калякин.

Прототип гаджета удалось собрать за 5 тыс. рублей . Однако к весне следующего года планируется выпустить новое устройство.

Фото: МГТУ им. Баумана

— Мы планируем создать веб-сервис, в котором любой желающий сможет не только сгенерировать изображение по своему вкусу, но и заказать его физическое воплощение — картину, написанную красками на настоящем холсте , — сказал «Известиям» один из разработчиков робота Дмитрий Калякин.

Авторы проекта подчеркивают, что не хотят отнимать труд у художников и иллюстраторов, а цель состоит в том, чтобы помочь им быстрее создавать картины с применением новых технологий .

Будет ли робот-художник востребованным

Разработка студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана выглядит перспективной и открывает новые возможности , отметил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

— Предложение для частных пользователей весьма привлекательно, так как оно позволяет каждому стать частью процесса создания картины, даже не обладая художественными навыками . Это не просто потребление искусства, но и вовлечение в его создание , что может стать уникальным и увлекательным опытом, — отметил эксперт.

Фото: МГТУ им. Баумана Иллюстрация, сделанная роботом-художником

Художники-иллюстраторы, книжные дизайнеры уже сейчас пробуют использовать нейросети. Однако это всегда сотворчество, то есть реальный человек довольно плотно работает с ИИ : обучает его, корректирует запросы и так далее, чтобы получить желаемый результат, отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Курехина Сергей Уваров.

— Не уверен, что он может понадобиться иллюстраторам книг, поскольку у них работа идет исключительно в цифровом формате. А вот для оформления интерьеров — вполне . Если робот проанализирует интерьер, сопоставит его с базой похожих интерьеров и подготовит физическую картину, которая хорошо впишется в этот интерьер, то почему бы и нет, — сказал эксперт.

По его словам, вопрос о ценности таких вещей более сложен.

— С одной стороны, мы понимаем, что коллекционеры платят прежде всего за имя художника, его репутацию. То есть с этой точки зрения «творчество» робота едва ли может принести сильно больше себестоимости создания таких работ , — отметил специалист. — Но, с другой стороны, первая картина, созданная с помощью нейросети, была продана за очень внушительную сумму . Там работал фактор новизны, технологического эксперимента. Гипотетически с роботом может повториться эта ситуация, но только один раз.

Фото: МГТУ им. Баумана Иллюстрация, сделанная роботом-художником

Такое устройство могло бы быть полезно в прикладной и сувенирной промышленности , полагает основатель The Bridge Club, дизайнер Ольга Дворецкая.

— Например, если научить робота расписывать различные чашки, блюдца и так далее под гжель, хохлому, то это значительно бы упростило работу человека , — сказала она.