 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Ребенок пострадал в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в столичном Чертаново
Армия
Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»
Мир
В Катаре сообщили о планах ХАМАС освободить заложников в ближайшее время
Общество
В Мелитополе рассказали об изменениях в жизни города
Мир
ЦАХАЛ намерена возобновить операцию, если вторую группу заложников не освободят
Мир
Военные КНР вытеснили из своих территориальных вод американский эсминец
Спорт
Футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ
Интернет и технологии
Google предупредила об удалении неактивных аккаунтов в своих сервисах
Политика
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о получении военных кораблей
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
На улицы Тель-Авива вышли тысячи требующих освобождения заложников протестующих
Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале
/

Современное ИИскусство: в РФ создали многофункционального робота-художника

Сможет ли он помочь иллюстраторам, дизайнерам и авторам картин
Фото: МГТУ им. Баумана
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разработали робота-художника с искусственным интеллектом, который способен писать картины с помощью различных инструментов — кистей, маркеров, ручек, лазеров или даже лезвия ножа, рассказали «Известиям» авторы проекта. По их замыслу, решение пригодится дизайнерам, художникам и иллюстраторам книг. Специалисты в области искусства отмечают, что гаджет может быть полезен в работе, однако пока о его дальнейших перспективах и ценности таких картин говорить рано.

Уникальный робот-художник

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали многофункционального робота-художника, способного генерировать и писать картины на холстах, используя художественные инструменты, рассказали «Известиям» авторы проекта.

Робот-художник

Фото: МГТУ им. Баумана
Многофункциональный робот-художник

Он представляет собой небольшой гаджет с манипулятором. Ключевое отличие от уже существующих решений — возможность работать на любых поверхностях и использовать при этом совершенно различные инструменты, такие как кисти, ручки, маркеры, лазеры или лезвия ножа. Робот может написать картину, сохранив мазки кистей, и передать фактуру холста, пояснили авторы.

Робот-художник может использоваться сразу для нескольких задач. Во-первых, с его помощью иллюстраторы получат возможность создавать изображения к книгам. Во-вторых, его могут применять дизайнеры интерьеров. С помощью страницы в Сети такой специалист сгенерирует и выберет сразу несколько вариантов картин, которые подходят для конкретного помещения, рассказал один из разработчиков Дмитрий Калякин.

Кресло и точка: ученые научили роботов ориентироваться в домах и офисах
Приблизит ли новая технология время, когда все обязанности по уборке будут выполнять машины

Еще один вариант использования робота — частные пользователи и художники. Для первых разрабатывается сервис, который даст возможность людям самим участвовать в процессе создания картины и влиять на конечный результат. Что касается художников, то они могли использовать робота при создании иллюстраций для тематических выставок и галерей.

— Мы продолжаем искать новые применения для нашего стартапа. Одно из изучаемых направлений — роспись и покраска стен с помощью девайса, — рассказал Дмитрий Калякин.

Прототип гаджета удалось собрать за 5 тыс. рублей. Однако к весне следующего года планируется выпустить новое устройство.

Робот-художник
Фото: МГТУ им. Баумана

— Мы планируем создать веб-сервис, в котором любой желающий сможет не только сгенерировать изображение по своему вкусу, но и заказать его физическое воплощение — картину, написанную красками на настоящем холсте, — сказал «Известиям» один из разработчиков робота Дмитрий Калякин.

Авторы проекта подчеркивают, что не хотят отнимать труд у художников и иллюстраторов, а цель состоит в том, чтобы помочь им быстрее создавать картины с применением новых технологий.

Яблочкам спас: за состоянием фруктов в садах проследит робот
Как новые технологии помогают сберечь урожай от вредителей

Будет ли робот-художник востребованным

Разработка студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана выглядит перспективной и открывает новые возможности, отметил директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов.

— Предложение для частных пользователей весьма привлекательно, так как оно позволяет каждому стать частью процесса создания картины, даже не обладая художественными навыками. Это не просто потребление искусства, но и вовлечение в его создание, что может стать уникальным и увлекательным опытом, — отметил эксперт.

Иллюстрация

Фото: МГТУ им. Баумана
Иллюстрация, сделанная роботом-художником

Художники-иллюстраторы, книжные дизайнеры уже сейчас пробуют использовать нейросети. Однако это всегда сотворчество, то есть реальный человек довольно плотно работает с ИИ: обучает его, корректирует запросы и так далее, чтобы получить желаемый результат, отметил обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Курехина Сергей Уваров.

Не уверен, что он может понадобиться иллюстраторам книг, поскольку у них работа идет исключительно в цифровом формате. А вот для оформления интерьеров — вполне. Если робот проанализирует интерьер, сопоставит его с базой похожих интерьеров и подготовит физическую картину, которая хорошо впишется в этот интерьер, то почему бы и нет, — сказал эксперт.

Рукой стать: робота-хирурга научили передавать ощущения
Новая технология поможет врачам не допускать повреждений мозга и сердца в ходе операций

По его словам, вопрос о ценности таких вещей более сложен.

— С одной стороны, мы понимаем, что коллекционеры платят прежде всего за имя художника, его репутацию. То есть с этой точки зрения «творчество» робота едва ли может принести сильно больше себестоимости создания таких работ, — отметил специалист. — Но, с другой стороны, первая картина, созданная с помощью нейросети, была продана за очень внушительную сумму. Там работал фактор новизны, технологического эксперимента. Гипотетически с роботом может повториться эта ситуация, но только один раз.

Иллюстрация

Фото: МГТУ им. Баумана
Иллюстрация, сделанная роботом-художником

Такое устройство могло бы быть полезно в прикладной и сувенирной промышленности, полагает основатель The Bridge Club, дизайнер Ольга Дворецкая.

— Например, если научить робота расписывать различные чашки, блюдца и так далее под гжель, хохлому, то это значительно бы упростило работу человека, — сказала она.

Если авторы проекта будут расширять возможности своего робота-художника, то это изобретение станет популярным среди деятелей искусства, считает эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир