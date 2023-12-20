Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира

До Нового года остается две недели, наступило время подведения итогов и оценки результатов проделанной работы. Вместе с этим настало время спрогнозировать грядущий 2024 год. Согласно восточному календарю, новый год пройдет под знаком Зеленого деревянного дракона. Кроме того, следующий год является високосным, что в народе принято считать дурным периодом, приносящим горе и проблемы. Какие перспективы для России сулят астрологи, какая ситуация будет разворачиваться в мире и какие события предрекли в 2024 году политики и ясновидящие — в материале «Известий».

Каким 2024 год будет для России

Год пройдет под знаком Зеленого деревянного дракона, который олицетворяет энергию, силу и могущество. В 2024 году процветание ждет амбициозных и решительных людей. Дракон поспособствует благополучному завершению дел. Известная всему миру ясновидящая Ванга за свою долгую жизнь подготовила весомый объем предсказаний для всего мира. На 2024 год провидица выдвинула предположение об объединении России, Китая и Индии. Также, согласно прогнозам ясновидящей, в 2024 году высока вероятность глобального конфликта, который унесет с собой множество человеческих жизней. Исход этого конфликта называется «самым важным в истории». Не обошлось без природных катаклизмов, Ванга предсказала множество ураганов и наводнений, которые способны привести к серьезным разрушениям.

Предсказания Жириновского для России и мира на 2023, 2024 и 2025 годы

В новом 2024 году россиян ожидают выборы главы государства. Экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что действующий президент будет вновь баллотироваться на пост и сообщит он об этом в конце 2023 года. Так и произошло: 8 декабря Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ.

Согласно заявлению бывшего французского лидера Франсуа Олланда в интервью газете Financial Times, продолжительность специальной военной операции (СВО) зависит от итогов выборов 2024 года в США. Олланд считает, что страну возглавит бывший лидер Дональд Трамп, который сразу же остановит всю помощь Украине, а Россия сохранит за собой всё, что имеет.

Астролог Павел Глоба в прогнозе для «Агентства Деловой Информации» рассказал, что 2024 год станет для России периодом культурных и финансовых изменений. Кроме того, эксперт предостерег жителей Санкт-Петербурга, заявив о возможном наводнении спустя 100 лет после последней водной катастрофы.

Гороскоп на 2024 год: мировая обстановка

Следующий год знаменует собой предвыборную кампанию не только в России, но и в США. Незадолго до своей смерти Владимир Жириновский предсказал, что лидер Америки не будет переизбран из-за межнациональных конфликтов. Кроме того, политик не исключал распад США по тому же сценарию, по которому когда-то распался Советский Союз. Времени, чтобы проверить достоверность предсказаний лидера ЛДПР, осталось немного. Многие опираются на предсказания Жириновского не первый год, он не единожды достоверно прогнозировал грядущие события, в числе которых: обострение ситуации в Казахстане в 2021 году, а также украинский майдан при вмешательстве США.

Чем известна ясновидящая Ванга — биография, предсказания

В 2019 году Жириновский предрек обострение конфликта на Ближнем Востоке, по его словам, в 2024 году там развернется кровавый вооруженный конфликт. Политик не исключил, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, заявив, что речь идет о Третьей мировой войне. Прогноз частично сбылся в 2023 году, когда Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны.

По прогнозам политологов, грядущий год для президента Украины Владимира Зеленского может оказаться последним в роли главы государства. Эксперты сходятся во мнении, что Запад попытается устранить главу Украины «тем или иным образом». Следующим лидером страны может стать главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Западный политолог Ларри Джонсон на канале Dialogue Works спрогнозировал скорую капитуляцию Киева и отказ от четырех областей.

Некоторые экономисты считают, что Европа из-за собственных санкций спровоцировала возможное наступление катастрофического голода. Волны беженцев, обрушившиеся на ЕС, приведут к нехватке продовольственных товаров на континенте.

По прогнозам французского предсказателя Нострадамуса на 2024 год, Европу ждет голод, а Британия лишится монарха. Новое время заставит Соединенные Штаты и Европу поступиться ведущими позициями.

Россию же в недалеком будущем ждут новые союзники и единомышленники. Усилится сотрудничество с Китаем, а отечественные ученые сделают такое открытие, которое привлечет внимание всего мира.