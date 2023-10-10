Предсказания Жириновского для России и мира на 2023, 2024 и 2025 годы

Владимир Жириновский всегда отличался эксцентричными и порой резкими высказываниями, которые нередко становились пророческими. О его предсказаниях вновь заговорили на фоне обострения палестино-израильского конфликта. «Известия» собрали самые известные, уже сбывшиеся «пророчества» политика, а также его прогнозы для России и мира на ближайшие несколько лет.

Жириновский — о ситуации на Украине

В 2019 году, еще до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, Жириновский заявлял, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для этой страны.

Также он указал, что Украина лишится части своих территорий и несколько ее областей войдут в состав России.

«Крым уже вернулся. Должны вернуться <...> Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело», — объяснял политик.

Кроме того, в марте 2014 года он напомнил, что пять регионов на западе Украины были польскими землями и «скоро туда вернутся».

Жириновский — о сроках начала и окончания СВО

В декабре 2021 года политик рассказал, что менее чем через год, 22 февраля 2022 года, произойдет некое событие, когда «Россия станет снова великой».

«Не надо бряцать оружием, <...> иначе мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. <...> Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России», — пояснял тогда Жириновский.

Некоторые увидели в этих словах предсказание начала спецоперации, о которой президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года. Жириновский ошибся всего на два дня. Тогда же он указал, что «всё затихнет» до марта 2024 года.

Жириновский — о войне на Ближнем Востоке

Между тем, как заявил Жириновский на одном из ток-шоу, самые драматические события развернутся не на Украине, а на Ближнем Востоке. Именно там разгорится наиболее кровавый вооруженный конфликт. О возможных последствиях политик предупредил в 2019 году.

«Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события», — спрогнозировал он.

Жириновский не исключил, что участниками конфликта могут стать Иран и другие страны, заявив, что речь идет о Третьей мировой войне. В начале октября многие вспомнили об этом предсказании, когда Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны. При этом, согласно прогнозам Жириновского, в войне с мусульманским миром Израилю не удастся устоять как государству.

Жириновский — о военном перевороте в Армении

В начале 2021 года Жириновский предсказал, что большие потрясения произойдут и в Закавказье, в частности, в Армении. Там случится военный переворот и страна проснется при новом политическом режиме. Сам премьер-министр республики Никол Пашинян бежит за границу или спрячется в американском посольстве.

«Но смена неизбежна», — заключил тогда политик.

Также он обратил внимание на то, что армянскому парламенту давно пора принимать решения, а не вести переговоры.

Жириновский — об объединении Русского мира

Еще одно пророчество политика обнародовал в мае этого года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем Telegram-канале он написал, что записки с предсказаниями Жириновского обнаружил во время работы с архивными документами. И они касаются будущего России.

«2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040», — говорится в записке.

Вице-спикер добавил, что это не единственное из найденных им предсказаний, но они станут доступны позже.

Жириновский — о выборах в России и США в 2024 году

Что касается США, то за несколько месяцев до своей смерти лидер ЛДПР предсказал, что выборов в Америке не будет, так как страну ждет полный крах, и призвал задуматься об отказе от доллара, так как «их скоро не у кого будет обменивать». Причиной он назвал межнациональные конфликты, что вызовет распад США, как в свое время распался СССР.

«Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет», — заявил тогда Жириновский.

В конце 2020 года Жириновский также дал прогноз по выборам в России в 2024 году. Он заявил, что на пост главы государства будет баллотироваться действующий президент страны Владимир Путин, но о своем решении он объявит не раньше конца 2023 года. Политик добавил, что даже если Путин откажется от участия в выборах, то «от Кремля появится совершенно новый человек».

Другие известные пророчества Жириновского

Прежде лидер ЛДПР предсказал украинский Майдан при вмешательстве США. В 1999 году, после того как была развязана югославская война, Жириновский заявил, что следом американские спецслужбы попытаются устроить антироссийские провокации на Украине, но самый большой удар в итоге будет нанесен самому Киеву.

Еще одно из сбывшихся предсказаний политика — обострение в Казахстане. В июле 2021 года он призвал соотечественников переехать в Россию, предупредив о возможных столкновениях. И, действительно, совсем скоро в стране начались массовые беспорядки.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Незадолго до этого его госпитализировали с коронавирусом. Еще за шесть лет до смерти лидер ЛДПР передал в Музей современной истории уникальную капсулу со своими предсказаниями. В них содержится информация о развитии событий в мире на 20 лет. Откроют капсулу только в 2036 году.

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