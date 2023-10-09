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Жириновский в 2019 году заявлял о снижении интереса к Украине из-за Ближнего Востока

Жириновский в 2019 году заявил, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что к 2024 году все забудут о существовании Украины на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке. Таким высказыванием политик поделился еще в 2019 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — указал экс-глава ЛДПР.

Тогда Жириновский также высказал предположение, что эти события в Ближневосточном регионе могут стать предвестием третьей мировой войны, и указал на важную роль Ирана в них.

«Иран это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — отмечал тогда политик.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в мае рассказал, что нашел пророчество Жириновского о будущем России. Записки с предсказаниями политика он обнаружил во время работы с архивными документами. В них Жириновский обозначил важные исторические события, а также сделал прогноз на будущее.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Только за ночь на 9 октября истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Удары были также нанесены по домам командиров ХАМАС, а также по символам и башням движения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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