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Найдено пророчество Жириновского о будущем России
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Найдено пророчество Жириновского о будущем России

Чернышов: Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что нашел пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Об этом он написал во вторник, 16 мая, в Telegram-канале.

Записки с предсказаниями российского политика Чернышов обнаружил во время работы с архивными документами.

В них Жириновский обозначил важные исторические события, такие как Французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году и Октябрьская революция 1917 года. Помимо этого, он сделал прогноз на будущее.

«2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040», — говорится в записке.

Чернышов добавил, что во время работы с архивами он нашел еще ряд пророчеств Жириновского, которые в дальнейшем тоже будут обнародованы.

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Ранее, 15 февраля, сообщалось, что капсулу с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что у политика не было дневников, а всё, что он наговаривал на камеру и диктофон, есть в открытом доступе.

7 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин, проводя встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, заявил, что пророчества Жириновского сбываются. Он также подчеркнул, что бывший глава ЛДПР был отличным политиком и разносторонним человеком.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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