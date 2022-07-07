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Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Владимир Путин, проводя 7 июля встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, подчеркнул, что бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский был отличным политиком и разносторонним человеком, пророчества которого сбываются и сейчас.

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«Не могу с вами не согласиться в том, что Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — сказал президент после выступления руководителя думской фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Путин также отметил, что Жириновский являлся патриотом России и вся его деятельность строилась вокруг этого.

Ранее, 27 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать «пророчество» ушедшего из жизни Жириновского о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский станет последним президентом Украины.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

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