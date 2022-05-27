Долгожданный вождь: почему Слуцкого единогласно избрали лидером ЛДПР

У ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого есть шанс пройти в Госдуму в 2026 году , если партия будет искать новые варианты позиционирования, работать с традиционным электоратом и использовать бренд Владимира Жириновского. Так перспективы политсилы оценили эксперты, опрошенные «Известиями» после съезда партии, на котором состоялись выборы нового лидера либерал-демократов . За кандидатуру Леонида Слуцкого проголосовали все. Раскола, к которому призывал член высшего совета ЛДПР Александр Шерин, не произошло. Сами партийцы называли нового лидера компромиссной фигурой.

Единогласное избрание

Организация съезда ЛДПР, на котором проходили выборы нового лидера, больше походила на спецоперацию . Видимо, поэтому в этот раз мероприятие прошло в штабном здании партии — Институте мировых цивилизаций, а не в Колонном зале Дома союзов, как это было во времена Владимира Жириновского, который скончался в апреле этого года. Входы, выходы — всё было под бдительным контролем людей в черном . Как сообщил «Известиям» близкий к партии источник, в ЛДПР опасались, что кто-то попытается сорвать голосование. Поэтому изначально в здание не хотели пускать никого, кроме делегатов и прессы.

— Бейджи для СМИ закончились, — говорил на входе проверяющий журналистов.

— Будем тогда их ловить и выводить на улицу . У нас строгое предписание: все без бейджев должны покинуть зал, — отвечал ему суровый начальник-охранник.

Долгожданный вождь Подсчет голосов за кандидата на пост нового председателя партии — руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонида Слуцкого на XXXIV внеочередном съезде ЛДПР в Институте мировых цивилизаций в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Но до зала, как выяснилось, было еще далеко. Несмотря на объявленное время сбора прессы, журналисты и спустя несколько часов не смогли попасть на основную часть съезда, во время которой делегаты обсуждали кандидатуру преемника Владимира Жириновского. Возможно, поэтому им казалось, что партийцы никак не могут договориться . Интриги добавлял призыв одного из членов высшего совета ЛДПР Александра Шерина не поддерживать рекомендованную на этот пост кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, а выбрать его самого новым вождем либерал-демократов.

Однако делегаты съезда отказались внести в бюллетень для голосования фамилию раскольника и единогласно избрали своим новым председателем Леонида Слуцкого . За него проголосовало 86 делегатов, ни одного против, так как сам Шерин покинул съезд после провала своей инициативы.

А вот нового председателя ЛДПР партийцы встретили продолжительными овациями.

— Я никогда не думал, что буду избран председателем моей родной партии. Избран единогласно голосами непростых, очень ершистых политиков . Это колоссальная ответственность, — заявил в ответном слове к либерал-демократам Слуцкий.

Он напомнил, что впервые стал депутатом от ЛДПР в 1999 году и уже шестой созыв работает в нижней палате. Почти 20 лет он был в команде Жириновского, которого считает своим учителем и даже отцом.

Долгожданный вождь Леонид Слуцкий после голосования по его кандидатуре на пост нового председателя партии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, партия будет поддерживать политику президента и поможет выполнять его программные установки, но при этом не будет «ложиться под каких-то чиновников».

— Они будут прислушиваться к нашим доводам, а мы будем и дальше отстаивать интересы страны в интересах каждого человека. Так всегда было в нашей партии, — заявил он.

Первый среди равных

Участники съезда, с которыми пообщались «Известия», объясняли свой выбор в пользу Леонида Слуцкого компромиссностью его фигуры, которая всех устраивает.

— Помимо того, что Леонид Слуцкий опытнейший член фракции, это для нас огромный моральный авторитет. Человек с большим опытом работы на гуманитарной ниве и дипломатическом поприще, в сфере образования . Ведь он является президентом факультета мировой политики МГУ. А кто кроме него? — заявил «Известиям» вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Сегодня нет такого сильного лидера, который управлял бы столь мощной партийной машиной, отметил в разговоре с «Известиями» делегат от Ингушетии Умар Костоев.

Долгожданный вождь Леонид Слуцкий после голосования по его кандидатуре на пост нового председателя партии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я поддержал Леонида Слуцкого, потому что другого кандидата не вижу. Равноценной замены Владимиру Жириновскому сегодня в партии нет , — подчеркнул он.

Это мнение разделяет и сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.

— Для нас решение регионов поддержать кандидатуру Леонида Слуцкого не было неожиданностью. Мы знали, что они поддержат ту кандидатуру, которую будет рекомендовать высший совет партии. Ведь регионам порой трудно принимать решения, так как они не знают всех, кто работает в Москве, но это не касается Слуцкого, — пояснила она.

По ее словам, каждый из членов высшего совета партии мог заявить о желании возглавить ЛДПР.

— Но для сохранения нашей партийной работы мы вынуждены были принять общее решение, которое устроило бы всех . Я лично много проводила работы с Леонидом Слуцким, задавала ему вопросы о судьбе партии, после чего поняла, что мы идем с ним по одному пути, — рассказала парламентарий.

Долгожданный вождь Леонид Слуцкий Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что ЛДПР останется оппозиционной партией, на грядущих выборах она намерена составить конкуренцию «Единой России». При этом политик пока не знает, возглавит ли он партийные списки либерал-демократов на выборах в заксобраниях, как это регулярно делал Владимир Жириновский.

— Будет здоровая конкуренция. И не только с «Единой Россией». У нас своя программа. Будем участвовать и показывать достойный результат . А что касается списков, посоветуемся, надеюсь, что высший совет партии примет на этот счет правильное решение, — пояснил он.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что лидерство Леонида Слуцкого в ЛДПР всерьез и надолго. У него есть только одна проблема — его трудно назвать блестящим оратором, а всё остальное для лидерства у него есть, полагает эксперт.

— ЛДПР — классическая лидерская партия, а Жириновский незаменим. Однако использование Жириновского как иконы, поиск новых вариантов имиджевого, программного позиционирования, мобилизация традиционного электората ЛДПР, раскрутка самого Слуцкого — всё это оставляет партии шанс на сохранение присутствия в Госдуме после 2026 года , — убежден Калачев.